A Lakers a Doncic, James duó 65 pontjával, a Bucks Adetokunbo zsákolásával nyert

Folytatta menetelését az NBA-ben a ligaelső címvédő, sorozatban negyedszer nyerő Oklahoma City Thunder, amely a Golden State vendégeként 37 pontos győzelmet aratott. Shai Gilgeous-Alexander ismét a mezőny legjobbja lett, 30 pontot szerzett az Oklahoma sztárja.

A legtöbb pontot a legutóbbi játéknapon Zion Williamson érte el a Pelicansban, de 35 pontja ellenére a csapata kikapott a Portlandtől, igaz a másik oldalon is akadt egy extra egyéni teljesítmény, hiszen Deni Avidja 34 pontot szerzett és kiosztott 11 asszisztot is.

Jamal Murray is 34 pontot szerzett a Denverben, de a Nuggets 113–108-ra kikapott a Donovan Mitchell (33 pont) vezérelte Celevlandtől. A Lakersben Luka Doncic 34 pontja viszont győzelmet ért a Memphis ellen, de meg kell említeni, hogy LeBron James is betett 31 pontot a „közösbe”, és leszedett kilenc lepattanót is.

A nap legkiélezettebb meccsén a Milwaukee Bucks 4.7 másodperccel az összecsapás vége előtt a 30 pontig jutó Janisz Adetokunbo zsákolásával győzött 122–121-re a Charlotte ellen.

Bucks HC Giannis Antetokounmpo designed the game-winning play 👀 pic.twitter.com/Y7J0yyeXLc — Underdog (@Underdog) January 3, 2026





NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–San Antonio Spurs 113–123

Washington Wizards–Brooklyn Nets 119–99

Cleveland Cavaliers–Denver Nuggets 113–108

New York Knicks–Atlanta Hawks 99–111

Chicago Bulls–Orlando Magic 121–114

Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets 122–121

New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 109–122

Phoenix Suns–Sacramento Kings 129–102

Golden State WarriorscOklahoma City Thunder 94–131

Los Angeles Lakers–Memphis Grizzlies 128



