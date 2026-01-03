Nemzeti Sportrádió

Krakovszki megsérült, változott a magyar kéziválogatott Eb-kerete

2026.01.03.
Krakovszki Zsolt lemarad az Eb-ről (Fotó: ETO University Handball Team)
Sérülés miatt csere történt a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki keretében, Krakovszki Zsolt helyére Szilágyi Benjámin került be.

A magyar szövetség közleménye szerint a válogatott edzésén szenvedett bokasérülést.

„Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Dr. Batta István megoperálta – olvasható Dr. Tátrai Miklósnak, a válogatott keretorvosának nyilatkozata a szövetség közleményében. - Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja. Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.”

A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány az OTP Bank-Pick Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete: 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A válogatott felkészülési programja:
2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései: 
2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland

 

