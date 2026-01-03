Krakovszki megsérült, változott a magyar kéziválogatott Eb-kerete

A magyar szövetség közleménye szerint a válogatott edzésén szenvedett bokasérülést.

„Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Dr. Batta István megoperálta – olvasható Dr. Tátrai Miklósnak, a válogatott keretorvosának nyilatkozata a szövetség közleményében. - Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja. Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.”

A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány az OTP Bank-Pick Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland