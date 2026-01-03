Hungária körúti hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent

SZÉLSŐSÉGES TELJESÍTMÉNY jellemezte az MTK Budapest futballját az ősszel. Csak két eredményt kell kiragadni: 5–0 és 0–4 – augusztus elején Budapesten kiütötték a DVTK-t, november végén pedig jókora pofont kaptak Miskolcon. Miközben az ellenfél is alakulhatott, változhatott az őszi idény folyamán, de a különbség azért feltűnő. Mondhatjuk, jellemzi a kék-fehérek kétarcúságát. Ha jó napot fogott ki a gárda, bárki ellen képes volt jó teljesítményre, de ha nem, gyengébb rivális is könnyen le tudta győzni.

Milyen volt tehát az MTK ősze?

Molnár Rajmund látványos gólt lőtt a Ferencváros kapujába – a bajnok elleni rajton mutatott teljesítmény, és persze az 1–1 alapján optimistán várhatták a folytatást a csapat körül. A gólszerzőt sem véletlenül említettük, öt góljával most is második a házi góllövőlistán, úgy, hogy augusztus végén Lengyelországba szerződött. A karrierív beleillet a klub profiljába, fokozatosan beépítették az első csapatba, a válogatottba is meghívót kapott, és amikor olyan ajánlatot kapott érte a klub, amelyre igent mondott, a futballista légiósnak állt – ezzel viszont meggyengült a játékoskeret. Persze, ez a természetes folyamat, aki jól teljesít, kiemelkedik, kinövi a klubot, lépjen feljebb, de az MTK őszét mégis meghatározhatta, hogy az addig messze legveszélyesebb támadója elköszönt.

A csapat tizennyolc bajnokijának éppen a felét, kilenc mérkőzést elveszített, a harmadát, hatot megnyerte, így a meccseinek hatoda, három találkozó döntetlennel ért véget. A 37 kapott gól rengeteg. Viszonyításképpen: az ETO FC 17, a DVSC 21 gólt kapott, a sokáig kieséstől fenyegetett ZTE FC is csak 26-ot. A tavasz célja egyértelműen a védekezés stabilitása lesz. Alighanem ennek jegyében szerezte meg kölcsönben a klub Hegyi Krisztiánt, de minden poszton ráfér az erősítés az MTK-ra. Különösen az ősz vége sikerült kimondottan gyengén, az utolsó öt bajnokin négy vereség mellett a zalaegerszegi 1–1 jelentett pontszerzést, tizenöt megszerezhető pontból tizennégy elúszott ebben az időszakban.

A csapat hét ponttal előzi meg a már kieső helyen lévő Nyíregyházát, pánikra tehát nincs ok, de nem árt óvatosan kezelni a tavaszt. A bajnoki folytatásra már Pinezits Máté készíti fel a gárdát – mintha elfáradt volna a kapcsolat a játékosok és Horváth Dávid között. A hírek szerint a vezetőedző már korábban jelezte, hogy változásra lenne szükség, és most eljött az idő, hogy a remények szerint új impulzust kapva az MTK a tavasszal visszatérjen a mezőny középső részéhez.

Molnár Ádinnak érdemes volt megmásznia a szamárlétrát Amikor 2025 tavaszán hat tétmérkőzésen is gólpasszt adott a 2004-es születésű támadó, lehetett sejteni, hogy a szezonban főszerep vár rá. A hetedik bajnokiján, a ZTE elen szerzett először gólt a bajnokságban (rögtön fontosat: 1–0-ra nyert az MTK), és végül hat találattal a legeredményesebb lett az ősszel. A szegedi fiatalember végigjárta a lépcsőfokokat, a város gyerekklubjai után Kecskeméten is megfordult, majd Hódmezővásárhelyen az NB III-ban szerepelt. Innen szerezte meg őt az MTK Budapest, és építette fel tudatosan. A harmadosztályban játszott, majd az NB II-es Kozármislenyben erősödött, ezután jöhetett a legmagasabb osztály. Eddig a negyvenhat bajnokin hét gól és kilenc gólpassz a mérlege, tavasszal eléri az ötvenedik meccset, a másik két mutatóban két számjegy lesz a neve mögött. A gyorsasága, cselezőkészsége átlagon felüli, s a sikeres tavasz után – Molnár Rajmundhoz hasonlóan – feltehetően külföldön is kipróbálhatja magát.