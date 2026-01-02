Nemzeti Sportrádió

„Varga Barnabás félelmetes duót alkothat a volt Real Madrid-csatárral”

2026.01.02. 12:48
Az FTC után hatalmas kedvenc lehet Athénban is Varga Barnabás (Fotó: Czinege Melinda)
Lapunk december végén elsőként jelezte, hogy az AEK Athén kinézte magának Varga Barnabást, azóta pedig egyre több jel utal arra, hogy a Ferencváros csatára Athénban folytathatja pályafutását – a görög sajtó már 4.5 millió eurós vételárról és három és fél éves szerződésről ír. Az átigazolás szakmai hátteréről a görög Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakírója, Dimitrisz Vergosz beszélt a Nemzeti Sport megkeresésére.

 

A görög sajtóban már-már tényként kezelik, hogy a 28-szoros válogatott a listavezetőhöz szerződik. A Sport24 csütörtök délutáni cikke szerint megköttetett az egyezség: a vételár négy és fél millió euró, azaz valamivel több mint 1.7 milliárd forint, a szerződés pedig 2029 nyaráig szól. A görög lapok, honlapok elismerően írnak a centerről. A Gazzetta a „gyilkos” jelzőt aggatta rá, míg a sportal.gr szerint félelmetes duót alkot majd a korábban a Real Madridban szereplő szerb Luka Joviccsal. Abban persze nincs semmi meglepő, hogy Görögországban (is) ámuldoznak a játékos teljesítménye láttán, hiszen a mutatói önmagukért beszélnek: a Ferencvárosban az idényben 29 mérkőzésen húsz gólt szerzett és öt gólpasszt adott, míg a válogatottban az őszi világbajnoki selejtezőben öt meccsen öt találatot jegyzett.

Kérdés persze, mennyire passzol a korábban a Fehérvárt irányító Marko Nikolics játékrendszerébe, és mennyi szerepet kaphat a Görög Kupában és a Konferencia-ligában egyaránt érdekelt csapatban. Hogy képbe kerüljünk, lapunk megkereste Dimitrisz Vergoszt, a Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakíróját, mondja el, miként látja a közelgő átigazolást.

 

Már az előző átigazolási időszakokban felröppent a hír, hogy Varga Barnabás valamelyik görög élcsapathoz szerződhet, úgyhogy ebből a szempontból nem váratlan, hogy az AEK játékosa lehet – mondta a Nemzeti Sportnak görög kollégánk. – A statisztikai adatok nem hazudnak, kilencven percre vetítve fantasztikus számai vannak, elképesztően hatékony csatár, márpedig éppen ilyen játékost keres az AEK ebbe a pozícióba. A csapatnak jó csatárai vannak, csakhogy a befejezésekkel hadilábon állnak, ezért szükségszerű egy gólerős futballista szerződtetése. Mivel jellemzően kétcsatáros a felállás, a magyar támadó Luka Jovics vagy az angolai válogatott Zini párjaként futballozhat a támadósorban – mindkét párosban az a jó, hogy a két futballista stílusa kiegészíti egymást. Persze, az is elképzelhető, hogy egycsatáros játékban kell helytállnia, de a négy–kettő–három–egyes formáció csak a sérülések miatt került előtérbe, ha a támadók bevethetők, négy–kettő–kettő–kettő szokott lenni a felállás. A keretben sok olyan játékost találni, aki kiszolgálhatja. Petrosz Mantalosz középpályásként támogathatja jó labdákkal, amint a mexikói válogatott Orbelín Pineda és a román Razvan Marin is. A svéd Niclas Eliasson és a svájci Dereck Kutesa a két szélen lehet számára játszótárs, a csapatból a legtöbb gólpasszt jegyző Lazaros Rota pedig a jobbhátvéd szerepköréből segítheti pontos beadásokkal. Varga Barnabás számára kedvező, hogy az AEK egyik legfőbb fegyvere a szöglet és a szabadrúgás, pazar fejjátékát Athénban is kamatoztathatja. Amikor elemzést készítettem róla a Gazettának, tetszett, mennyire sikerre éhes játékos. A magam részéről meglepőnek tartom, hogy egy ilyen kaliberű csatár pályafutása ennyire későn indult be, mindenesetre itt az ideje, hogy erősebb bajnokságban mutassa meg magát.”

Ha valóban Athénba vezet az útja, Varga Barnabás az NB I-nél magasabban jegyzett bajnokságban kap lehetőséget arra, hogy bizonyítsa, egy görög élcsapat számára is nagy erősítést jelenthet.

