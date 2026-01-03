Liverpool: nehéz évkezdés, még nehezebb folytatás



FÉLIDEJÉHEZ ÉRT a Premier League idénye, és bár matematikailag még bármi előfordulhat, az általános vélekedés szerint kisebb csodának kellene történnie ahhoz, hogy a Liverpool megvédje bajnoki címét. Az év végi/újévi fordulóban a listavezető Arsenal kiütötte az egyébként harmadik Aston Villát (4–1), a második helyezett Manchester City nem bírt az újonc Sunderlanddel (0–0), csakúgy, mint Arne Slot csapata a Leeds Uniteddel (0–0). Mindez azt jelenti, hogy a 19. fordulót követően az Arsenal négy ponttal előzi meg a Cityt, hattal az Aston Villát, és tizenkettővel a Liverpoolt, nem véletlen hát, hogy a legtöbb angliai elemző szerint már csak a Bajnokok Ligája-indulás lehet reális cél a „vörösök” számára.



„A Leeds United megszakította a Liverpool három egymást követő bajnoki győzelmet számláló sorozatát, ezzel az eredménnyel pedig minden bizonnyal elszállt az a halvány remény, hogy a Mersey-partiak visszakapaszkodhatnak a bajnoki címért folyó versenybe” – írta pénteki elemzésében a The Athletic.



Paul Gorst, a Liverpool Echo szakírója a következőket mondta lapunknak: „Az idény végén a Liverpool szinte biztosan átadja valakinek a bajnoki címet. A tavaszi szezonban az Arsenalnak össze kellene omlania, amit egy eddig nem látott liverpooli formajavulásnak kellene kísérnie, és akkor még még nem beszéltünk Josep Guardiola Manchester Cityjéről. A Liverpool játéka túl lassú és körülményes, és bár a nyolcmeccses veretlenségi sorozattal stabilizálta a helyzetét, a Leeds elleni mérkőzés, amely több mint két év után a csapat első gól nélküli döntetlenje volt, tökéletesen rávilágított, mennyit kell még fejlődnie. A Liverpool számára most már a legfőbb cél a legjobb négy közé kerülés.”



Kétségtelen, hogy az újévi találkozón a Liverpool még a szokásoshoz mérten is kevésbé tudott átütőerőt vinni a játékba. A világ egyik legnagyobb sportadat-szolgáltatója, az Opta szerint a hazaiak mindössze négy „nagy helyzetet” tudtak kialakítani a Leeds kapuja előtt, ami nem csak hogy negatív rekord az Anfieldben, az idényben már többször is előfordult: Nottingham (0–3), Sunderland (1–1), Wolves (2–1). A gárdát ezúttal Szoboszlai Dominik sem tudta átlendíteni a holtponton, jóllehet a magyar válogatott csapatkapitánya most is ment előre becsülettel, és az már nem az ő kritikája, hogy a második félidőben rajta kívül egyetlen csapattárs sem lőtt a United kapujára. Kérdés továbbá, nem járt volna-e jobban a Liverpool, ha az ezt megelőző négy bajnokit végigjátszó Kerkez Milos az óév utolsó bajnokiján, a Wolves ellen pihen, mert a Leeds ellen a bal oldali védő helyén kezdő Andrew Robertson sebessége és tempója egyszerűen kevésnek bizonyult. A magyar válogatott bekkjének így is jutott fél óra, de az összképet tekintve egyértelmű, hogy másfélre lett volna szükség.



A Liverpoolra erőltetett menet, további nyolc (!) meccs vár januárban, köztük az Arsenal elleni londoni szuperrangadó. Mindeközben az átigazolási piacon is jól kell teljesítenie a klubnak, és ne feledjük, az idővel az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatérő Mohamed Szalah ügyére szintén pontot kell tenni. Az év tehát nem indult könnyen, és a folytatás csak nehezebb lesz.

