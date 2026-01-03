Liverpool: nehéz évkezdés, még nehezebb folytatás
FÉLIDEJÉHEZ ÉRT a Premier League idénye, és bár matematikailag még bármi előfordulhat, az általános vélekedés szerint kisebb csodának kellene történnie ahhoz, hogy a Liverpool megvédje bajnoki címét. Az év végi/újévi fordulóban a listavezető Arsenal kiütötte az egyébként harmadik Aston Villát (4–1), a második helyezett Manchester City nem bírt az újonc Sunderlanddel (0–0), csakúgy, mint Arne Slot csapata a Leeds Uniteddel (0–0). Mindez azt jelenti, hogy a 19. fordulót követően az Arsenal négy ponttal előzi meg a Cityt, hattal az Aston Villát, és tizenkettővel a Liverpoolt, nem véletlen hát, hogy a legtöbb angliai elemző szerint már csak a Bajnokok Ligája-indulás lehet reális cél a „vörösök” számára.
„A Leeds United megszakította a Liverpool három egymást követő bajnoki győzelmet számláló sorozatát, ezzel az eredménnyel pedig minden bizonnyal elszállt az a halvány remény, hogy a Mersey-partiak visszakapaszkodhatnak a bajnoki címért folyó versenybe” – írta pénteki elemzésében a The Athletic.
Paul Gorst, a Liverpool Echo szakírója a következőket mondta lapunknak: „Az idény végén a Liverpool szinte biztosan átadja valakinek a bajnoki címet. A tavaszi szezonban az Arsenalnak össze kellene omlania, amit egy eddig nem látott liverpooli formajavulásnak kellene kísérnie, és akkor még még nem beszéltünk Josep Guardiola Manchester Cityjéről. A Liverpool játéka túl lassú és körülményes, és bár a nyolcmeccses veretlenségi sorozattal stabilizálta a helyzetét, a Leeds elleni mérkőzés, amely több mint két év után a csapat első gól nélküli döntetlenje volt, tökéletesen rávilágított, mennyit kell még fejlődnie. A Liverpool számára most már a legfőbb cél a legjobb négy közé kerülés.”
Kétségtelen, hogy az újévi találkozón a Liverpool még a szokásoshoz mérten is kevésbé tudott átütőerőt vinni a játékba. A világ egyik legnagyobb sportadat-szolgáltatója, az Opta szerint a hazaiak mindössze négy „nagy helyzetet” tudtak kialakítani a Leeds kapuja előtt, ami nem csak hogy negatív rekord az Anfieldben, az idényben már többször is előfordult: Nottingham (0–3), Sunderland (1–1), Wolves (2–1). A gárdát ezúttal Szoboszlai Dominik sem tudta átlendíteni a holtponton, jóllehet a magyar válogatott csapatkapitánya most is ment előre becsülettel, és az már nem az ő kritikája, hogy a második félidőben rajta kívül egyetlen csapattárs sem lőtt a United kapujára. Kérdés továbbá, nem járt volna-e jobban a Liverpool, ha az ezt megelőző négy bajnokit végigjátszó Kerkez Milos az óév utolsó bajnokiján, a Wolves ellen pihen, mert a Leeds ellen a bal oldali védő helyén kezdő Andrew Robertson sebessége és tempója egyszerűen kevésnek bizonyult. A magyar válogatott bekkjének így is jutott fél óra, de az összképet tekintve egyértelmű, hogy másfélre lett volna szükség.
A Liverpoolra erőltetett menet, további nyolc (!) meccs vár januárban, köztük az Arsenal elleni londoni szuperrangadó. Mindeközben az átigazolási piacon is jól kell teljesítenie a klubnak, és ne feledjük, az idővel az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatérő Mohamed Szalah ügyére szintén pontot kell tenni. Az év tehát nem indult könnyen, és a folytatás csak nehezebb lesz.
Valami hiányzik – Thury Gábor jegyzete
MINIINTERJÚ
„Szinte tökéletesen védekeztünk” – Lucas PERRI, a Leeds United kapusa a Spíler TV-nek
– A Leeds játékosai szinte győzelemként ünnepelték az eredményt a lefújást követően. Ön hogyan látta, valóban ekkora sikert ért el a csapata?
– Kiváló eredménnyel kezdtük az évet, amire óriási szüksége volt az együttesnek. Nem kell ragozni, mennyire nehéz feladat az Anfieldben játszani, márpedig mi derekasan helytálltunk, és megérdemelten ünnepelhettünk a mérkőzés után. Mindent egybevetve a csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott, és nem kérdés, hogy legalább egy pontot megérdemelt.
– Kétségtelen, hogy a megszokotthoz képest kevesebb védenivalója akadt. Ez minek köszönhető?
– Szinte tökéletesen védekeztünk, egyetlen nagyobb hibát sem követtünk el a tizenhatosunknál. És nemcsak a védők teljesítettek jelesre, hanem a középpályásaink is, akik kifogástalanul zárták le a területeket, és léptek hátra, ha a szükség úgy hozta. A lesre állításunk szintén hatékonynak bizonyult egy olyan csapat ellen, amely villámgyors szélsőkkel támadott. Összességében a jól működő csapategységnek köszönhető, hogy kevesebb dolgom akadt.
– A gyengébb idénykezdést követően a Leeds egyre összeszedettebbnek tűnik, november vége óta veretlen. Hova érthet el a csapat május végére?
– Hiszem, hogy a legfontosabb mozgatóerő az ellenállóképesség. Ha ezt tovább tudjuk fejleszteni, a mostaniaknál is jobb eredményeket érhetünk el. Tisztában vagyunk vele, hogy egy hosszú idényben óhatatlanul lesznek nehezebb periódusok is, ezért kell most még több munkát beletennünk, és egy pillanatra sem szabad lankadnunk.
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Szombat
13.30: Aston Villa–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
19
14
3
2
37–12
+25
45
|2. Manchester City
19
13
2
4
43–17
+26
41
|3. Aston Villa
19
12
3
4
30–23
+7
39
|4. Liverpool
19
10
3
6
30–26
+4
33
|5. Chelsea
19
8
6
5
32–21
+11
30
|6. Manchester United
19
8
6
5
33–29
+4
30
|7. Sunderland
19
7
8
4
20–18
+2
29
|8. Everton
19
8
4
7
20–20
0
28
|9. Brentford
19
8
3
8
28–26
+2
27
|10. Crystal Palace
19
7
6
6
22–21
+1
27
|11. Fulham
19
8
3
8
26–27
–1
27
|12. Tottenham
19
7
5
7
27–23
+4
26
|13. Newcastle
19
7
5
7
26–24
+2
26
|14. Brighton & Hove Albion
19
6
7
6
28–27
+1
25
|15. Bournemouth
19
5
8
6
29–35
–6
23
|16. Leeds United
19
5
6
8
25–32
–7
21
|17. Nottingham Forest
19
5
3
11
18–30
–12
18
|18. West Ham
19
3
5
11
21–38
–17
14
|19. Burnley
19
3
3
13
20–37
–17
12
|20. Wolverhampton
19
–
3
16
11–40
–29
3