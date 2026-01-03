Nemzeti Sportrádió

A vonal felett, Spanyolországban telel a DVTK – BL-csapat is az ellenfelek között

2026.01.03. 12:05
A DVTK a jövő héttől Spanyolországban készül az új idényre (Fotó: dvtk.eu)
Ennél nyilván merészebb terveket szőttek a bajnoki rajt előtt Diósgyőrben, hiszen a DVTK tavaly a harmadik, most viszont a tizedik helyről várja a tavaszi folytatást. Amely előtt a vezetőség pénteken közleményben állt ki Vladimir Radenkovics vezetőedző mellett, szombaton pedig már a téli felkészülési programját, januári ellenfeleit is ismertette a klub.

VLADIMIR RADENKOVICSNAK TOVÁBBRA IS BIZTOS A HELYE A KISPADON
 

DVTK: tisztelik a szurkolókat, de Radenkovics marad a vezetőedző

„A Szervezett Szurkolói Csoportok a DVTK család nagyon fontos tagjai, de a szakmai döntéseket továbbra is szakemberek hozzák.” A stábban lesz változás és tárgyalnak két támadóval.


Mozgalmas idényfelvezető volt a DVTK-nál, júniusban tizenkét napon belül sportigazgatót és vezetőedzőt is váltottak, amelynek érdekessége az volt, hogy négy hónap után ismét a szerb Vladimir Radenkovics irányítására bízták a csapatot. A vezetőség eredetileg kevés változást tervezett a játékoskeretben, a nyolc új labdarúgó mellett négy diósgyőri nevelésű játékos lett friss tagja a huszonnyolc tagú keretnek a rajt előtt, ám utóbbiak hamarosan kiszorultak. 

 

Egyrészt azért, mert néhány nappal a bajnoki rajt előtt kiderült, hogy a DVTK-nak jelentős mennyiségű fiatalpercet kell termelnie ahhoz, hogy megkaphassa a központi pénzügyi támogatásokat, másrészt azért, mert a bajnokság harmadik fordulójában, az MTK Budapest otthonában elszenvedett 5–0-s vereség megnyomta a vészcsengőt. Első körben három fiatal játékost vettek kölcsön, s egy rutinos védőt szerződtettek, majd két légiós elküldését követően másik két külföldit igazoltak, úgy, hogy mindkettőjüket kivásárolták szerződésükből. Szeptember elejére alakult ki a végleges őszi keret, tizennégy új játékossal.

Az már biztos, hogy a téli felkészülést is Vladimir Radenkovics irányításával kezdi meg a DVTK (Fotó: Czinege Melinda)

 

 

A bajnoki évad nem kezdődött jól, az új labdarúgók beépítése közepette az első négy fordulóban mindössze két hazai döntetlennel szerzett pontokat a csapat, aztán az 5. fordulóban, meglepetésgyőzelemmel gyűjtötte be az évad első sikerét a DVTK, a nagy rivális Nyíregyháza otthonában 4–1-re nyerve. Ezt követően két hónap nyeretlenség után, amikor ismét égni kezdett a ház, a Paksi FC ellen megszerezték első diósgyőri győzelmüket (2–1), négy hazai döntetlen után. 

 

A várt feltámadást ez a siker sem hozta meg, két újabb vereség jött, a ZTE FC elleni, idegenbeli 0–2 után a még éppen bennmaradó helyen álló diósgyőri csapat vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy a játékoskeret alapján a DVTK-nak az első négyben lenne a helye. Az utolsó öt körben hét pont volt a termés, ami a legeredményesebb időszaknak bizonyult.

A DVTK-ban ősszel huszonkilenc labdarúgó kapott lehetőséget, a csapat éppen a vonal felett telel, 13 ponttal lemaradva a negyedik helyezettől. Kovács Zoltán sportigazgató az év elején a klub honlapjának adott interjúban elmondta, nem elégedettek az ősszel megszerzett pontszámmal, de továbbra is kitart a vezetőség Vladimir Radenkovics vezetőedző mellett, akinek a stábjába új pályaedző és erőnléti szakember érkezik. 

 
JÖVŐ HÉTTŐL SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL A DVTK

A DVTK szombaton már a téli felkészülési tervekről is beszámolt. Már elkezdték az egyéni felkészülést a labdarúgók személyre szabott program szerint, majd vasárnap Spanyolországba utaznak, ahol az edzések mellett négy felkészülési mérkőzés is vár rájuk. 

„Nem csak ideális labdarúgó idő és a tökéletes állapotú edzőpályák, hanem erős ellenfelek is várnak a DVTK-ra a dél-spanyolországi edzőtáborban, mely során a Bajnokok Ligájában főtáblás FK Bodö/Glimttel, az Európa-ligában ősszel a Ferencvárossal is megmérkőző belga Genkkel és az osztrák Wolfsberger AC-val is megérkőzik a csapat” – adta hírül a dvtk. eu. A negyedik ellenfél még nem ismert. 

 

A DVTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4. –16. (vasárnap-péntek), Sotogrande (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
2026. január 9., péntek
Felkészülési mérkőzés: KRC Genk (belga) - DVTK

2026. január 11., vasárnap
Az ellenfél még nem ismert.

2026. január 13., kedd
DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)

2026. január 15., csütörtök
DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

A további menetrend
2026. január 17.-18., szombat, vasárnap
pihenőnap

2026. január 19.-23., hétfő-péntek
csapatedzések Diósgyőrben

2026. január 23./24./26., péntek/szombat/vasárnap
NB I, 19. forduló: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 
(A pontos időpont még nem ismert.)

 

A KÖVETKEZŐ, 19. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA AZ NB I-BEN
Január 23.–25.
Kisvárda Master Good–MTK Budapest
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Puskás Akadémia–Paksi FC
Ferencvárosi TC–ETO FC
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza Spartacus

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

