A vonal felett, Spanyolországban telel a DVTK – BL-csapat is az ellenfelek között



Mozgalmas idényfelvezető volt a DVTK-nál, júniusban tizenkét napon belül sportigazgatót és vezetőedzőt is váltottak, amelynek érdekessége az volt, hogy négy hónap után ismét a szerb Vladimir Radenkovics irányítására bízták a csapatot. A vezetőség eredetileg kevés változást tervezett a játékoskeretben, a nyolc új labdarúgó mellett négy diósgyőri nevelésű játékos lett friss tagja a huszonnyolc tagú keretnek a rajt előtt, ám utóbbiak hamarosan kiszorultak.

Egyrészt azért, mert néhány nappal a bajnoki rajt előtt kiderült, hogy a DVTK-nak jelentős mennyiségű fiatalpercet kell termelnie ahhoz, hogy megkaphassa a központi pénzügyi támogatásokat, másrészt azért, mert a bajnokság harmadik fordulójában, az MTK Budapest otthonában elszenvedett 5–0-s vereség megnyomta a vészcsengőt. Első körben három fiatal játékost vettek kölcsön, s egy rutinos védőt szerződtettek, majd két légiós elküldését követően másik két külföldit igazoltak, úgy, hogy mindkettőjüket kivásárolták szerződésükből. Szeptember elejére alakult ki a végleges őszi keret, tizennégy új játékossal.

Az már biztos, hogy a téli felkészülést is Vladimir Radenkovics irányításával kezdi meg a DVTK (Fotó: Czinege Melinda)

A bajnoki évad nem kezdődött jól, az új labdarúgók beépítése közepette az első négy fordulóban mindössze két hazai döntetlennel szerzett pontokat a csapat, aztán az 5. fordulóban, meglepetésgyőzelemmel gyűjtötte be az évad első sikerét a DVTK, a nagy rivális Nyíregyháza otthonában 4–1-re nyerve. Ezt követően két hónap nyeretlenség után, amikor ismét égni kezdett a ház, a Paksi FC ellen megszerezték első diósgyőri győzelmüket (2–1), négy hazai döntetlen után.

A várt feltámadást ez a siker sem hozta meg, két újabb vereség jött, a ZTE FC elleni, idegenbeli 0–2 után a még éppen bennmaradó helyen álló diósgyőri csapat vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy a játékoskeret alapján a DVTK-nak az első négyben lenne a helye. Az utolsó öt körben hét pont volt a termés, ami a legeredményesebb időszaknak bizonyult.

A DVTK-ban ősszel huszonkilenc labdarúgó kapott lehetőséget, a csapat éppen a vonal felett telel, 13 ponttal lemaradva a negyedik helyezettől. Kovács Zoltán sportigazgató az év elején a klub honlapjának adott interjúban elmondta, nem elégedettek az ősszel megszerzett pontszámmal, de továbbra is kitart a vezetőség Vladimir Radenkovics vezetőedző mellett, akinek a stábjába új pályaedző és erőnléti szakember érkezik.