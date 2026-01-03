A vonal felett, Spanyolországban telel a DVTK – BL-csapat is az ellenfelek között
VLADIMIR RADENKOVICSNAK TOVÁBBRA IS BIZTOS A HELYE A KISPADON
DVTK: tisztelik a szurkolókat, de Radenkovics marad a vezetőedző
Mozgalmas idényfelvezető volt a DVTK-nál, júniusban tizenkét napon belül sportigazgatót és vezetőedzőt is váltottak, amelynek érdekessége az volt, hogy négy hónap után ismét a szerb Vladimir Radenkovics irányítására bízták a csapatot. A vezetőség eredetileg kevés változást tervezett a játékoskeretben, a nyolc új labdarúgó mellett négy diósgyőri nevelésű játékos lett friss tagja a huszonnyolc tagú keretnek a rajt előtt, ám utóbbiak hamarosan kiszorultak.
Egyrészt azért, mert néhány nappal a bajnoki rajt előtt kiderült, hogy a DVTK-nak jelentős mennyiségű fiatalpercet kell termelnie ahhoz, hogy megkaphassa a központi pénzügyi támogatásokat, másrészt azért, mert a bajnokság harmadik fordulójában, az MTK Budapest otthonában elszenvedett 5–0-s vereség megnyomta a vészcsengőt. Első körben három fiatal játékost vettek kölcsön, s egy rutinos védőt szerződtettek, majd két légiós elküldését követően másik két külföldit igazoltak, úgy, hogy mindkettőjüket kivásárolták szerződésükből. Szeptember elejére alakult ki a végleges őszi keret, tizennégy új játékossal.
A bajnoki évad nem kezdődött jól, az új labdarúgók beépítése közepette az első négy fordulóban mindössze két hazai döntetlennel szerzett pontokat a csapat, aztán az 5. fordulóban, meglepetésgyőzelemmel gyűjtötte be az évad első sikerét a DVTK, a nagy rivális Nyíregyháza otthonában 4–1-re nyerve. Ezt követően két hónap nyeretlenség után, amikor ismét égni kezdett a ház, a Paksi FC ellen megszerezték első diósgyőri győzelmüket (2–1), négy hazai döntetlen után.
A várt feltámadást ez a siker sem hozta meg, két újabb vereség jött, a ZTE FC elleni, idegenbeli 0–2 után a még éppen bennmaradó helyen álló diósgyőri csapat vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy a játékoskeret alapján a DVTK-nak az első négyben lenne a helye. Az utolsó öt körben hét pont volt a termés, ami a legeredményesebb időszaknak bizonyult.
A DVTK-ban ősszel huszonkilenc labdarúgó kapott lehetőséget, a csapat éppen a vonal felett telel, 13 ponttal lemaradva a negyedik helyezettől. Kovács Zoltán sportigazgató az év elején a klub honlapjának adott interjúban elmondta, nem elégedettek az ősszel megszerzett pontszámmal, de továbbra is kitart a vezetőség Vladimir Radenkovics vezetőedző mellett, akinek a stábjába új pályaedző és erőnléti szakember érkezik.
Hungária körúti hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent
JÖVŐ HÉTTŐL SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL A DVTK
A DVTK szombaton már a téli felkészülési tervekről is beszámolt. Már elkezdték az egyéni felkészülést a labdarúgók személyre szabott program szerint, majd vasárnap Spanyolországba utaznak, ahol az edzések mellett négy felkészülési mérkőzés is vár rájuk.
„Nem csak ideális labdarúgó idő és a tökéletes állapotú edzőpályák, hanem erős ellenfelek is várnak a DVTK-ra a dél-spanyolországi edzőtáborban, mely során a Bajnokok Ligájában főtáblás FK Bodö/Glimttel, az Európa-ligában ősszel a Ferencvárossal is megmérkőző belga Genkkel és az osztrák Wolfsberger AC-val is megérkőzik a csapat” – adta hírül a dvtk. eu. A negyedik ellenfél még nem ismert.
A DVTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 4. –16. (vasárnap-péntek), Sotogrande (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
2026. január 9., péntek
Felkészülési mérkőzés: KRC Genk (belga) - DVTK
2026. január 11., vasárnap
Az ellenfél még nem ismert.
2026. január 13., kedd
DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
2026. január 15., csütörtök
DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
A további menetrend
2026. január 17.-18., szombat, vasárnap
pihenőnap
2026. január 19.-23., hétfő-péntek
csapatedzések Diósgyőrben
2026. január 23./24./26., péntek/szombat/vasárnap
NB I, 19. forduló: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK
(A pontos időpont még nem ismert.)
A KÖVETKEZŐ, 19. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA AZ NB I-BEN
Január 23.–25.
Kisvárda Master Good–MTK Budapest
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Puskás Akadémia–Paksi FC
Ferencvárosi TC–ETO FC
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11