Nagyot bukott, véget ért a háromszoros világbajnok kerékpáros idénye

2026.01.03. 12:36
Wout van Aert Belgiumban bukott nagyot (Fotó: Getty Images)
kerékpár Wout van Aert terepkerékpár
Wout van Aert bukott a belgiumi Molban rendezett terepkerékpáros-versenyen, sérülései miatt pedig számára befejeződött a szakág jelenlegi idénye.

A havas körülmények között rendezett pénteki viadalon a háromszoros világbajnok belga bringás az élen haladó Mathieu van der Poelt üldözte, amikor egy kanyarban elesett, így holland riválisa nagy fölénnyel, 1:23 perces előnnyel diadalmaskodott. 

„A bokája kificamodott és egy kisebb törést szenvedett, ami szombaton műtétet igényel. Ez azt jelenti, hogy véget ért a terepkerékpáros-idénye” – írta szombaton Van Aert csapata, a Visma. 

A 31 éves Van Aert, aki mindhárom háromhetes körversenyen nyert már szakaszt, saját bevallása szerint innentől a felépülésére, majd az országúti idényre való felkészülésére koncentrál.

