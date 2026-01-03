Nagyot bukott, véget ért a háromszoros világbajnok kerékpáros idénye

Wout van Aert bukott a belgiumi Molban rendezett terepkerékpáros-versenyen, sérülései miatt pedig számára befejeződött a szakág jelenlegi idénye.
A havas körülmények között rendezett pénteki viadalon a háromszoros világbajnok belga bringás az élen haladó Mathieu van der Poelt üldözte, amikor egy kanyarban elesett, így holland riválisa nagy fölénnyel, 1:23 perces előnnyel diadalmaskodott.
„A bokája kificamodott és egy kisebb törést szenvedett, ami szombaton műtétet igényel. Ez azt jelenti, hogy véget ért a terepkerékpáros-idénye” – írta szombaton Van Aert csapata, a Visma.
A 31 éves Van Aert, aki mindhárom háromhetes körversenyen nyert már szakaszt, saját bevallása szerint innentől a felépülésére, majd az országúti idényre való felkészülésére koncentrál.
