Ezüstösen alakult az év

A MEGÚJULÁS JEGYÉBEN vágott neki 2025-nek a magyar női vízilabda-válogatott. A fiatalok a világkupában megmutathatták, mire képesek, s a selejtezőben és a nyolcas döntőben kilenc mérkőzésből hetet megnyertek, csupán a görögöktől kaptak ki a nyitányon és a fináléban. A kettő között az olimpiai bajnok spanyolok, az amerikaiak, az olaszok és az ausztrálok sem tudták megtréfálni a magyar csapatot, amely ezüstérmet hozott haza Csengtuból.

Cseh Sándor szövetségi kapitány mindent megtett, hogy a lendület kitartson Szingapúrig. A párizsi olimpiához képest csaknem három évvel csökkent a keretünk átlagéletkora, öten is életük első világbajnokságára utaztak. A görögök elleni csoportrangadón mutatott hat nullás sorozat nem utalt megilletődöttségre, így a torna első napján kiharcoltuk a negyeddöntőbe kerülést.

A kiválóan védő Neszmély Boglárka vezérletével a negyeddöntőben az olaszokat, az elődöntőben a spanyolokat tartotta tíz gól alatt a magyar válogatott. A két tavalyi világversenyen ugyanazok a csapatok találkoztak a döntőben: a speciális védekezését tökélyre fejlesztő Görögország világbajnok lett, a mieink ezüstöt szereztek.

A Ferencváros egyértelműen szintet lépett 2025-ben. Matajsz Márk együttese itthon letaszította a trónról az UVSE-t, a bajnokságot és a Magyar Kupát egyaránt megnyerte, a Bajnokok Ligájában négy közé jutott. A zöld-fehérek jól erősítettek a nyáron, a spanyol Beatriz Ortiz mellett a magyar válogatott két rutinos klasszisa, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya is a Népligetbe tette át székhelyét.

AZ ÉV JÁTÉKOSA (Fotó: Török Attila) KESZTHELYI Rita (FTC)

Háromévadnyi spanyolországi légiósélet után 2025 nyarán tért vissza Magyarországra Keszthelyi Rita, aki decemberben már meg is nyerte első trófeáját a Ferencvárossal, karrierje tizedik Magyar Kupáját, csapata pedig jó eséllyel további serlegekre pályázik. A válogatottban továbbra is alapember Keszthelyi Szingapúrban harmadik vb-ezüstérmét szerezte meg, és először választották meg a torna legjobb játékosának.

AZ ÉV LÉGIÓSA (Fotó: FÖLDI Imre) Beatriz ORTIZ (FTC)

Keszthelyi Ritával közösen hagyták el Sabadellt a Ferencváros kedvéért.

Az olimpiai bajnok, a szingapúri vb-n bronz­érmes, 30 esztendős Beatriz Ortiz karrierje során először játszik Spanyolországon kívül, de már légiósként töltött első féléve alatt is remekül beilleszkedett, a fővárosi zöld-fehérek vezéregyéniségévé vált.

AZ ÉV EDZŐJE CSEH Sándor (női válogatott)

A megfiatalított válogatottban kiváló egységet alkottak az ifjú tehetségek és a rutinos játékosok Cseh Sándor szövetségi kapitány keze alatt. A 49 éves szakember 2023 szeptemberében Mihók Attilával vette át a csapat irányítását, 2024 októbere óta egyedüli kapitány.

EZ TÖRTÉNT 2025-BEN JANUÁR 19. Négy napon belül kétszer győzte le a szintén megfiatalított amerikai csapatot a magyar válogatott, amely hat mérkőzéséből ötöt megnyert, a faramuci lebonyolítás értelmében mégis ötödik lett a világkupa görögországi selejtezőjében. ÁPRILIS 20. Több mint két évtized elteltével játszott ismét vk-döntőt női válogatottunk. A spanyolok elleni elődöntős bravúrt 13–9-es vereség követte a görögöktől, így ezüstérmet szereztünk Csengtuban. MÁJUS 3. Története során először szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében az FTC női csapata. A zöld-fehérek negyedikként zárták a pireuszi tornát, a spanyol Sant Andreu győzött. MÁJUS 13. A Ferencváros nyerte meg a magyar bajnokságot, miután sorozatban háromszor is felülmúlta, s ezzel letaszította a trónról a címvédő UVSE-t. Ez volt a népligetiek első bajnoki aranya JÚLIUS 21. Kiütés a világbajnoki elődöntőben: a magyar válogatott 15–9-re nyert az olimpiai bajnok Spanyolország ellen, így döntőt játszott Szingapúrban. JÚLIUS 23. A vb-fináléban jobbnak bizonyultak a görögök (12–9), a mieinknek újfent ezüstérem jutott. Keszthelyi Rita lett a torna legjobb játékosa. DECEMBER 6. Nagyszerű játékkal nyerte meg a Magyar Kupát az FTC, amely a címvédő UVSE legyőzését követően a döntőben simán, 19–8-ra nyert a Dunaújváros ellen.

EZ VÁR RÁNK 2026-BAN JANUÁR 26–FEBRUÁR 5. Európa-bajnokság, amelynek idén a Madeira szigetén fekvő Funchal ad otthont.

MÁJUS 1–6. A divízió I-es világkupa-selejtező – a helyszín még nem ismert.

JÚLIUS 20–25. A világkupa nyolcas döntője az ausztráliai Sydneyben.