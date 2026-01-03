Ezüstösen alakult az év

A MEGÚJULÁS JEGYÉBEN vágott neki 2025-nek a magyar női vízilabda-válogatott. A fiatalok a világkupában megmutathatták, mire képesek, s a selejtezőben és a nyolcas döntőben kilenc mérkőzésből hetet megnyertek, csupán a görögöktől kaptak ki a nyitányon és a fináléban. A kettő között az olimpiai bajnok spanyolok, az amerikaiak, az olaszok és az ausztrálok sem tudták megtréfálni a magyar csapatot, amely ezüstérmet hozott haza Csengtuból.
Cseh Sándor szövetségi kapitány mindent megtett, hogy a lendület kitartson Szingapúrig. A párizsi olimpiához képest csaknem három évvel csökkent a keretünk átlagéletkora, öten is életük első világbajnokságára utaztak. A görögök elleni csoportrangadón mutatott hat nullás sorozat nem utalt megilletődöttségre, így a torna első napján kiharcoltuk a negyeddöntőbe kerülést.
A kiválóan védő Neszmély Boglárka vezérletével a negyeddöntőben az olaszokat, az elődöntőben a spanyolokat tartotta tíz gól alatt a magyar válogatott. A két tavalyi világversenyen ugyanazok a csapatok találkoztak a döntőben: a speciális védekezését tökélyre fejlesztő Görögország világbajnok lett, a mieink ezüstöt szereztek.
A Ferencváros egyértelműen szintet lépett 2025-ben. Matajsz Márk együttese itthon letaszította a trónról az UVSE-t, a bajnokságot és a Magyar Kupát egyaránt megnyerte, a Bajnokok Ligájában négy közé jutott. A zöld-fehérek jól erősítettek a nyáron, a spanyol Beatriz Ortiz mellett a magyar válogatott két rutinos klasszisa, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya is a Népligetbe tette át székhelyét.
|AZ ÉV JÁTÉKOSA
KESZTHELYI Rita (FTC)
|AZ ÉV LÉGIÓSA
Beatriz ORTIZ (FTC)
|AZ ÉV EDZŐJE
CSEH Sándor (női válogatott)
|EZ TÖRTÉNT 2025-BEN
JANUÁR 19. Négy napon belül kétszer győzte le a szintén megfiatalított amerikai csapatot a magyar válogatott, amely hat mérkőzéséből ötöt megnyert, a faramuci lebonyolítás értelmében mégis ötödik lett a világkupa görögországi selejtezőjében.
ÁPRILIS 20. Több mint két évtized elteltével játszott ismét vk-döntőt női válogatottunk. A spanyolok elleni elődöntős bravúrt 13–9-es vereség követte a görögöktől, így ezüstérmet szereztünk Csengtuban.
MÁJUS 3. Története során először szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében az FTC női csapata. A zöld-fehérek negyedikként zárták a pireuszi tornát, a spanyol Sant Andreu győzött.
MÁJUS 13. A Ferencváros nyerte meg a magyar bajnokságot, miután sorozatban háromszor is felülmúlta, s ezzel letaszította a trónról a címvédő UVSE-t. Ez volt a népligetiek első bajnoki aranya
JÚLIUS 21. Kiütés a világbajnoki elődöntőben: a magyar válogatott 15–9-re nyert az olimpiai bajnok Spanyolország ellen, így döntőt játszott Szingapúrban.
JÚLIUS 23. A vb-fináléban jobbnak bizonyultak a görögök (12–9), a mieinknek újfent ezüstérem jutott. Keszthelyi Rita lett a torna legjobb játékosa.
DECEMBER 6. Nagyszerű játékkal nyerte meg a Magyar Kupát az FTC, amely a címvédő UVSE legyőzését követően a döntőben simán, 19–8-ra nyert a Dunaújváros ellen.
|EZ VÁR RÁNK 2026-BAN
| JANUÁR 26–FEBRUÁR 5. Európa-bajnokság, amelynek idén a Madeira szigetén fekvő Funchal ad otthont.
MÁJUS 1–6. A divízió I-es világkupa-selejtező – a helyszín még nem ismert.
JÚLIUS 20–25. A világkupa nyolcas döntője az ausztráliai Sydneyben.
|AZ ÉV az NSO-n
42 899 kattintás
Szenzációs játékkal, kiütéses győzelemmel világbajnoki döntős a magyar női pólóválogatott
A szingapúri világbajnokság elődöntőjében a játék minden elemében a spanyolok fölé növő mieink a nagyszünetben hét góllal vezettek, végül 15–9-es győzelmet arattak – bár Cseh Sándor tanítványai a döntőben 12–9-re kikaptak Görögországtól, méltán lehettek büszkék a spanyolok elleni a bravúrsikerre.