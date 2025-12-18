Nagy csatában kikapott, és nem jutott tovább a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Tizenkét bedobott triplánál járt a DVTK HunTherm a harmadik negyed közepén Velencében, nem csoda, hogy tíz ponttal, 60–50-re vezetett az Euroliga második csoportkörének második fordulójában. A több mint ötven százalékos pontosság impresszív volt, ám ettől még nem várt könnyű hajrá Völgyi Péter együttesére. A házigazda olaszoknál játszott Kaila Charles, aki 2023 és 2025 között a miskolciakat erősítette, igazi kulcsember volt a borsodiaknál, valamint Ivana Dojkicot is felfedezhettük, aki még a 2019–2020-as évadban pattogtatott Szekszárdon.

Közelített a Venezia a záró periódusban, ezért volt elképesztően fontos az amerikai légiós, Kathryn Westbeld ötödik hárompontosa a 36. percben, mert ezzel ismét kilencre duzzadt a DVTK előnye. Mivel hamar visszajött ötre a hazai együttes, Völgyi mester magához rendelte a csapatát.

Jó volt hallani a miskolci drukkerek buzdítását, az utolsó két percbe fordulva éppen Charles duplájával mégis kétpontnyira olvadt a mieink vezetése (77–79). Mariella Santucci aztán értékesítette mindkét büntetőjét, döntetlen, viszont Westbeld betört, középtávolról elengedte és betalált! Charles sem hibázott a büntetővonalról, bő egytámadásnyi ideje maradt a DVTK-nak, hogy a rendes játékidőben elérje a győzelmet, azonban Santuccival szembeni szabálytalan elzárást ítéltek a játékvezetők Westbeld ellen. A Veneziáé lett így az utolsó szó, 6.9 másodperccel a vége előtt Aho Nina nekirontott Dojkicnak, aki mindkét büntetőjét a helyére tette (83–81). Lelik Réka rosszul passzolt – elúszott a siker a magyar bajnoki ezüstérmesnek, amely nem jut tovább a hatosából, négy találkozó múlva véget ér a nemzetközi szereplése.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

Második csoportkör, 2. forduló, F-csoport

VENEZIA (olasz)–DVTK HUNTHERM 83–81 (19–17, 26–24, 11–23, 27–17)

Velence, 658 néző. V: Tomic (horvát), Ivanovics (szerb), Music (szlovén)

VENEZIA: CHARLES 14/3, Dojkic 9/3, Pasa 7, Holmes 15/9, CUBAJ 14/6. Csere: Mavunga 6, SANTUCCI 13/3, Fassina 5/3. Edző: Andrea Mazzon

DVTK: Aho N. 2, LELIK 17/9, Takács B. 2, WESTBELD 19/15, Grigalauskyte 9/3. Csere: Kányási 11/9, Smuda 11, Aho T. 6/3, Ginzo 2, Toman P. 2. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 5. perc: 11–5. 7. p.: 13–12. 9. p.: 15–17. 11. p.: 28–19. 16. p.: 37–35. 18. p.: 39–38. 25. p.: 50–60. 32. p.: 64–68. 36. p.: 66–75. 38. p.: 75–77

Kipontozódott: Holmes (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Elismerésem a Velencének, mindkét csapat nyerhetett volna ezen a napon, sajnos az utolsó negyedben nagyon sok pontot kaptunk, és nagyon sok eladott labdával játszottunk. E két tényező miatt hagytuk közelebb zárkózni magunkhoz az ellenfelet, amely meg is tudta fordítani a meccset.