Női kosárlabda MK: Pécsen vív negyeddöntőt a címvédő DVTK

2025.12.08. 18:30
A Magyar Kupában és összecsap a Pécs és a DVTK (Fotó: Facebook/DVTK kosárlabda)
A címvédő DVTK Pécsen lép pályára a Killik László Női Kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Az M4 Sport hétfői kosárlabda-magazinjában tartott sorsoláson eldőlt, hogy az MK-negyeddöntő slágermeccsén a bajnokság két legjobb gárdája, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csapnak össze. A bajnok Sopron Basket a Csatát fogadja, míg a fővárosi találkozón a BEAC és a Vasas száll szembe. Valamennyi mérkőzésre január 7-én kerül sor.

Az MK-ban az alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt, köztük ezúttal négy budapesti együttes kapott helyet. A negyeddöntőben a csapatok egy mérkőzésen döntik el a négyes döntőbe jutást, a tabellán előrébb álló együttes pályaválasztói jogával.

A Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik március 28-án és 29-én. A Diósgyőr márciusban ötödször hódította el az MK-serleget, mivel a pécsi fináléban 87–81-re legyőzte a Győrt, amely ezúttal nem vesz részt a kupaküzdelmekben.

NŐI KOSÁRLABDA
A Magyar Kupa negyeddöntőjének párosítása
Tarr KSC Szekszárd–TFSE
ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
NKA Universitas Pécs–DVTK Huntherm
Sopron Basket–Csata TKK

 

TARR KSC Szekszárd DVTK HUNTHERM Csata TKK NKA Universitas Pécs Sopron Basket TFSE ELTE BEAC Újbuda női Magyar Kupa Vasas Akadémia
Ezek is érdekelhetik