Női kosárlabda MK: Pécsen vív negyeddöntőt a címvédő DVTK

Az M4 Sport hétfői kosárlabda-magazinjában tartott sorsoláson eldőlt, hogy az MK-negyeddöntő slágermeccsén a bajnokság két legjobb gárdája, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csapnak össze. A bajnok Sopron Basket a Csatát fogadja, míg a fővárosi találkozón a BEAC és a Vasas száll szembe. Valamennyi mérkőzésre január 7-én kerül sor.

Az MK-ban az alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt, köztük ezúttal négy budapesti együttes kapott helyet. A negyeddöntőben a csapatok egy mérkőzésen döntik el a négyes döntőbe jutást, a tabellán előrébb álló együttes pályaválasztói jogával.

A Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik március 28-án és 29-én. A Diósgyőr márciusban ötödször hódította el az MK-serleget, mivel a pécsi fináléban 87–81-re legyőzte a Győrt, amely ezúttal nem vesz részt a kupaküzdelmekben.

NŐI KOSÁRLABDA

A Magyar Kupa negyeddöntőjének párosítása

Tarr KSC Szekszárd–TFSE

ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

NKA Universitas Pécs–DVTK Huntherm

Sopron Basket–Csata TKK