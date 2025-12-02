Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Magyar Kupa: négy között a Kaposvár

2025.12.02. 21:50
(Fotó: Facebook, Fino Kaposvár)
FINO Kaposvár Kecskeméti RC röplabda Magyar Kupa
A Fino Kaposvár jutott be elsőként a férfi röplabda Magyar Kupa januári négyes döntőjébe, miután a negyeddöntő keddi visszavágóján is három szettben győzött a Kecskemét otthonában.

A párharc múlt szerdai, első meccsén is 3:0-ra nyertek a 19-szeres kupagyőztes somogyiak, akik tavaly a négy közé sem jutottak be, miután a későbbi győztes MÁV Előrével szemben a negyeddöntőben búcsúztak.

A somogyiak a négy között a Kazincbarcika és a DEAC párharcának továbbjutójával találkoznak január 30-án a budapesti dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A bronzmérkőzés és a finálé másnap lesz ugyanott.

RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (-10, -19, -18)
Továbbjutott: a Kaposvár, kettős győzelemmel
Hétfőn játszották: TFSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (-10, -18, -23)

Később
December 9., első mérkőzés: MAFC–Prestige Fitness Pénzügyőr 20.00
December 11., első mérkőzés: Debreceni EAC–Vegyész RC Kazincbarcika 19.00
December 18., visszavágó: MÁV Előre Foxconn–TFSE 18.00
December 22., visszavágó: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC 17.00
December 23., visszavágó: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC 18.00

 

Ezek is érdekelhetik