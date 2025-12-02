Férfi röplabda Magyar Kupa: négy között a Kaposvár

A párharc múlt szerdai, első meccsén is 3:0-ra nyertek a 19-szeres kupagyőztes somogyiak, akik tavaly a négy közé sem jutottak be, miután a későbbi győztes MÁV Előrével szemben a negyeddöntőben búcsúztak.

A somogyiak a négy között a Kazincbarcika és a DEAC párharcának továbbjutójával találkoznak január 30-án a budapesti dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A bronzmérkőzés és a finálé másnap lesz ugyanott.

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (-10, -19, -18)

Továbbjutott: a Kaposvár, kettős győzelemmel

Hétfőn játszották: TFSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (-10, -18, -23)

Később

December 9., első mérkőzés: MAFC–Prestige Fitness Pénzügyőr 20.00

December 11., első mérkőzés: Debreceni EAC–Vegyész RC Kazincbarcika 19.00

December 18., visszavágó: MÁV Előre Foxconn–TFSE 18.00

December 22., visszavágó: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC 17.00

December 23., visszavágó: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC 18.00