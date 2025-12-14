Másodszor nyert a Kecskemét a férfi röplabda Extraligában

A Kecskemét négy játszmában legyőzte a vendég Szolnokot a férfi röplabda Extraliga első vasárnapi mérkőzésén.
A tabellán 12. hazaiak mindössze szezonbeli második sikerüket aratták, pontszámban beérték az előttük álló szolnokiakat.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI 3:1 (19, 18, –23, 24)
Később
18.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn
