Nemzeti Sportrádió

Másodszor nyert a Kecskemét a férfi röplabda Extraligában

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 17:42
null
A Kecskemét nyerte az alsóházi csapatok meccsét (Fotó: Kecskeméti Röplabda Club/Facebook)
Címkék
férfi röplabda Extraliga Szolnok röplabda Kecskemét röplabda
A Kecskemét négy játszmában legyőzte a vendég Szolnokot a férfi röplabda Extraliga első vasárnapi mérkőzésén.

A tabellán 12. hazaiak mindössze szezonbeli második sikerüket aratták, pontszámban beérték az előttük álló szolnokiakat.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI 3:1 (19, 18, –23, 24)
Később
18.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn

 

férfi röplabda Extraliga Szolnok röplabda Kecskemét röplabda
Legfrissebb hírek

A MAFC ellen sem vesztett játszmát a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
21 órája

Bravúros kaposvári győzelem a férfi Challenge-kupában

Röplabda
2025.12.09. 20:48

Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2025.12.05. 19:46

Férfi röplabda Extraliga: távozott a címvédő csapatkapitánya – hivatalos

Röplabda
2025.12.05. 15:50

Sima kaposvári siker a férfi röplabda Extraligában, nyert a MÁV Előre is

Röplabda
2025.11.29. 19:41

Miskolci siker a Szolnok ellen a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.21. 19:57

Könnyedén nyert a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.09. 16:51

Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kazincbarcika

Röplabda
2025.11.02. 20:04
Ezek is érdekelhetik