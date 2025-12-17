Férfi röplabda Extraliga: győzött a Pénzügyőr
Pénzügyőr SE 3:1-re legyőzte miskolci vendégét a férfi röplabda Extraliga szerdai mérkőzésén.
A hazaiaknál Tim Grózer 19 pontot szerzett a szövetség honlapja szerint.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Prestige Fitness PSE–MEAFC-Peka Bau 3:1 (14, 21, –24, 18)
Az állás: 1. Kaposvár 27 pont (27:0 szettarány, 9 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 24 (25:3, 9), 3. Pénzügyőr 22 (24:12, 10), 4. MÁV Előre 21 (21:0, 7), 5. Miskolc 18 (19:15, 10), 6. MAFC 15 (17:21, 10), 7. TFSE 13 (16:22, 11), 8. Dág 13 (17:25, 11), 9. Szeged 12 (13:15, 9), 10. Debrecen 11 (13:22, 10), 11. Szolnok 5 (9:23, 9), 12. Kecskemét 5 (7:24, 9), 13. Dunaújváros 0 (0:27, 9)
