Kialakult a női kosárlabda Magyar Kupa mezőnye

A wbasket.hu internetes szaklap emlékeztet, hogy a versenykiírás nem változott, az alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt az MK-ban. Így a Tippmix Killik László Női Magyar Kupa 2025–26-os küzdelmeiben az, az NKA Universitas Pécs, a DVTK Hun-Therm, a Sopron Basket, a Tarr KSC Szekszárd, a TFSE, a Csata TKK, az ELTE BEAC Újbuda és a Vasas Akadémia vesz részt.

A negyeddöntő párosítása sorsolással alakul majd ki, a csapatok egy mérkőzésen döntik el a négyes döntőbe jutást. Az az együttes lesz a pályaválasztó, amely az alapszakasz első köre után előrébb áll a tabellán. A Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik március 28–29-én.

