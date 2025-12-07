Nemzeti Sportrádió

Kialakult a női kosárlabda Magyar Kupa mezőnye

Vágólapra másolva!
2025.12.07. 14:18
null
A Diósgyőr címvédőként vág neki a küzdelmeknek (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
TARR KSC Szekszárd DVTK Aréna DVTK Huntherm Csata TKK NKA Universitas Pécs Sopron Basket TFSE női kosárlabda Magyar Kupa ELTE BEAC Újbuda
A bajnokság alapszakaszának feléhez érkezve kialakult a női kosárlabda Tippmix Killik László Magyar Kupa mezőnye.

A wbasket.hu internetes szaklap emlékeztet, hogy a versenykiírás nem változott, az alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt az MK-ban. Így a Tippmix Killik László Női Magyar Kupa 2025–26-os küzdelmeiben az, az NKA Universitas Pécs, a DVTK Hun-Therm, a Sopron Basket, a Tarr KSC Szekszárd, a TFSE, a Csata TKK, az ELTE BEAC Újbuda és a Vasas Akadémia vesz részt.

A negyeddöntő párosítása sorsolással alakul majd ki, a csapatok egy mérkőzésen döntik el a négyes döntőbe jutást. Az az együttes lesz a pályaválasztó, amely az alapszakasz első köre után előrébb áll a tabellán. A Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik március 28–29-én.

.

 

TARR KSC Szekszárd DVTK Aréna DVTK Huntherm Csata TKK NKA Universitas Pécs Sopron Basket TFSE női kosárlabda Magyar Kupa ELTE BEAC Újbuda
Legfrissebb hírek

Nagyon simán, harminc ponttal megverte a DVTK a Sopront a női kosár NB I szombati rangadóján

Kosárlabda
22 órája

Jubileum: 100 éve alapították a TFSE-t

Egyéb egyéni
2025.12.05. 19:08

Kosárlabda: Szücs Gréta elbírja a nagyobb terheket is az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.12.05. 18:05

Djokics Zseljko: Legyen újra euroligás a Pécs!

Kosárlabda
2025.12.05. 09:46

Nagyot hajrázott a Pécs, idegenben legyőzte a Sopront a női kosár NB I rangadóján

Kosárlabda
2025.12.03. 20:18

Férfi röplabda MK: sima MÁV Előre-siker a negyeddöntő első meccsén

Röplabda
2025.12.01. 21:36

Továbbra is hibátlan a Sopron és a Pécs is a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.29. 20:49

Női kosár Ek: a Sopron török, a Pécs spanyol riválissal csap össze a rájátszás első fordulójában

Kosárlabda
2025.11.28. 14:47
Ezek is érdekelhetik