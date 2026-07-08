Kinevezték az új mexikói szövetségi kapitányt – hivatalos

Bár már korábban bejelentették, hogy Rafa Márquez váltja a kispadon Javier Aguirrét, a mexikói szövetség hivatalosan szerdán jelentette be a kapitányváltást. A mexikói futball legendája Aguirre stábjának tagja volt az utóbbi időszakban, és 2030-ig kapott bizalmat a szövetségtől. Márquez korábban a Real Alcala mellett a Barcelona B-csapatát irányította. Játékosként öt világbajnokságon vett részt, 2003 és 2010 között a Barcelona futballistája volt.

A mexikói válogatott százszázalékos volt a csoportkörben, majd a 16 közé jutásért Ecuadort is legyőzte, mielőtt Angliától kikapott 3–2-re a nyolcaddöntőben.