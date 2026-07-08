Összeesküvés-elméletek szerint Argentína világbajnoki címe biztosra vehető

A 2026-os világbajnokság első szünnapját tartják szerdán, s a brit The Telegraph erre a napra időzítette hosszú írását, amelyben a tornával kapcsolatos legnépszerűbb összeesküvés-elméletekről számol be. Nem különösebben meglepő módon a legtöbb teória arról szól, hogy miért és hogyan lesz Argentína a világbajnok.

Nyitásként a lap azzal kezdi, hogy az Egyiptom elleni meccsen nem lett volna szabad megadni Enzo Fernández gólját, miközben pedig az egyiptomiaknál egy gólt érvénytelenítettek korábban – a konteóhívők szerint e kettő tény is azt támasztja csak alá, hogy a tornát megbundázták, és Argentínának kell lennie a világbajnoknak. Persze hogy bizonyíték egyik állításra sincs, az érdekli legkevésbé az ebben hinni akarókat, ahogy az sem feltétlenül javít sokat a világbajnokság hitelességének megítélésén, hogy az amerikai elnök, Donald Trump elismerte, az ő közbenjárása is kellett hozzá, hogy a FIFA egy évre felfüggessze Folarin Balogun automatikusan járó egymeccses eltiltását, a csatár ezért játszhatott a belgák ellen.

Az összeesküvők első pontja az argentin címvédés mellett, hogy Lionel Messi nem kapott piros lapot az Algéria elleni csoportmeccs 32. percében, így aztán később mesterhármast szerezhetett az észak-afrikaiak ellen. Nagy kérdés, hogy ha a lengyel Szimon Marciniak játékvezető nem látta az esetet, miért nem szóltak a VAR-szobából a fülére, hogy nézze meg. Ráadásul a már említett Balogun kísértetiesen hasonló belépő miatt kapott piros lapot, amikor letaposta Tarik Muharemovicot. Messi megúszta a kiállítást, Balogun nem – és Trump közbeavatkozásáig úgy volt, nem is léphet pályára.