Nemzeti Sportrádió

Loic Nego elköszönt a Le Havre-tól, Cipruson folytathatja – sajtóhír

H. Á.H. Á.
2026.07.09. 01:55
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LOU BENOISTNego elhagyja Le Havre-t (Fotó: AFP)
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légiósok Loic Nego Le Havre
Loic Nego, az elmúlt három évben a francia Le Havre-ban szerepelt, s szerdán este Instagram oldalán bejelentette, távozik a csapattól. Sajtóhírek szerint a ciprusi bajnokcsapatnál, az Omonia Nicosiánál folytathatja a 35 éves, 48-szoros magyar válogatott játékos, ahol ismét együtt dolgozhat Henning Berggel, akinek a Videotonban már volt a játékosa.

A csakfoci.hu szúrta ki szerda este, hogy Nego Instagram-posztban bejelentette távozását a klubtól. 

„Véget ért a Le Havre-nál töltött időszakom. Három intenzív, érzelmekkel és felejthetetlen emlékekkel teli szezon után eljött az idő, hogy új fejezetet nyissak a pályafutásomban. Nagy hálával és büszkeséggel búcsúzom a Le Havre-tól. Szerencsésnek érzem magam, hogy rengeteg szép pillanatot élhettem át, egy kivételes öltöző tagja lehettem, segíthettem sok fiatal játékos fejlődését, miközben én magam is nap mint nap tanulhattam egy olyan klubnál, amely erős értékeket képvisel” – írta Nego.

A 35 éves védőnek jövő nyárig szólt érvényes szerződése a francia klubnál. Nego három éve igazolt a Le Havre-hoz, ahol 94 mérkőzésen lépett pályára, s gólt ugyan nem szerzett, de kiosztott hat gólpasszt.

Francia és ciprusi információk alapján nagy a valószínűsége annak, hogy Nego Ciprusra, az Omonia Nicosiához igazolt. A szigetország bajnokságát megnyerő csapat indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a második körben szállnak be a sorozatba, s a kazah Kajrat és a montenegrói Sutjeska párharcának győztesével találkozik majd.

 

légiósok Loic Nego Le Havre
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