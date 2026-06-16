A Manchester United korábbi edzője ül le a Milan kispadjára – hivatalos
Az olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Milan hivatalos felületein jelentette be, hogy Rúben Amorim lesz az új vezetőedző.
Rúben Amorim két évre kötelezte el magát a Milannál, ahol olasz sajtóhírek szerint 3.5 millió eurót keres idényenként, és további félmilliót kap, ha a csapatot visszavezeti a Bajnokok Ligájába.
Az olasz klub csak az ötödik helyen zárta az előző idényt, így meglepetésre lemaradt a Bajnokok Ligájáról. A kudarc után nemcsak Massimiliano Allegri vezetőedzőt, hanem több vezetőt is menesztettek, így Geoffrey Moncadát, Igli Tarét és Giorgio Furlanit.
Amorim 2024 novembere és 2026 januárrja között a Manchester Unitednél dolgozott, előtte a Sporting CP edzője volt.
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