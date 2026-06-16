Nemzeti Sportrádió

A Manchester United korábbi edzője ül le a Milan kispadjára – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 18:33
Rúben Amorim lett a Milan új edzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan Rúben Amorim Serie A
Az olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Milan hivatalos felületein jelentette be, hogy Rúben Amorim lesz az új vezetőedző.

Rúben Amorim két évre kötelezte el magát a Milannál, ahol olasz sajtóhírek szerint 3.5 millió eurót keres idényenként, és további félmilliót kap, ha a csapatot visszavezeti a Bajnokok Ligájába.

Az olasz klub csak az ötödik helyen zárta az előző idényt, így meglepetésre lemaradt a Bajnokok Ligájáról. A kudarc után nemcsak Massimiliano Allegri vezetőedzőt, hanem több vezetőt is menesztettek, így Geoffrey Moncadát, Igli Tarét és Giorgio Furlanit.

Amorim 2024 novembere és 2026 januárrja között a Manchester Unitednél dolgozott, előtte a Sporting CP edzője volt.

 

AC Milan Rúben Amorim Serie A
Legfrissebb hírek

Maurizio Sarri az Atalanta új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
Tegnap, 16:27

Edzőt váltott a Torino és a Sassuolo – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.12. 16:14

Serie A: Fabio Grosso a Fiorentina új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.08. 17:17

A Napoli megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.03. 17:10

Vb 2026: rekordszámú játékost ad a brazil bajnokság a világbajnoki mezőnybe

Foci vb 2026
2026.06.02. 12:24

Már nem Maurizio Sarri a Lazio edzője

Olasz labdarúgás
2026.05.27. 18:07

Teljes átalakulás a Milannál, Allegri távozását is bejelentették

Olasz labdarúgás
2026.05.25. 18:50

A Napoli bejelentette Antonio Conte távozását

Olasz labdarúgás
2026.05.25. 13:20
Ezek is érdekelhetik