A Manchester United korábbi edzője ül le a Milan kispadjára – hivatalos

Rúben Amorim két évre kötelezte el magát a Milannál, ahol olasz sajtóhírek szerint 3.5 millió eurót keres idényenként, és további félmilliót kap, ha a csapatot visszavezeti a Bajnokok Ligájába.

Az olasz klub csak az ötödik helyen zárta az előző idényt, így meglepetésre lemaradt a Bajnokok Ligájáról. A kudarc után nemcsak Massimiliano Allegri vezetőedzőt, hanem több vezetőt is menesztettek, így Geoffrey Moncadát, Igli Tarét és Giorgio Furlanit.

Amorim 2024 novembere és 2026 januárrja között a Manchester Unitednél dolgozott, előtte a Sporting CP edzője volt.