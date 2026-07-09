NB II: három új játékos Barcikán, hat labdarúgó érkezett az újonchoz

Érett és tapasztalt játékosként visszatért Kazincbarcikára Gresó Mátyás, aki hídvégardói gyermekként óvodás korában a KBSC címeres mezében tanulta meg a labdarúgás alapjait. A kiváló felépítésű támadó tehetségére korán felfigyeltek, 14 évesen Kazincbarcikáról Diósgyőrbe igazolt, ahol végigjárta a DVTK korosztályait. Eger és Jászberény érintésével 2021 januárjában Nyíregyházára vezetett az útja, ahol négy év alatt 20 gólt szerzett, tagja volt a feljutó csapatnak és az NB I-ben is pályára lépett 9 alkalommal. Legutóbbi klubja a Mezőkövesd Zsóry FC volt.

– Nagyon örülök neki, hogy megadta nekem a klub vezetése azt, hogy újra „itthon” lehetek és folytathatom azt, amit egyszer itt kezdtem el óvodás koromban – nyilatkozta a klubhonlapon a 29 éves Gresó Mátyás, aki a fotón szerepel. – Az elmúlt másfél évem sajnos kicsit más irányt vett, sérülések hátráltattak leginkább, de ezt már magam mögött tudtam, és a legjobb tudásom szerint csak arra szeretnék koncentrálni, ami a feladatom: gólt es gólpasszokat szerezni, ezáltal minél több győzelemnek örülni a szurkolókkal közösen.“

A 27 éves Palincsár Martin személyében még egy tapasztalt támadó középpályást igazolt a Kolorcity KBSC, aki az élvonalban 35, a másodosztályban 163 mérkőzésen lépett pályára. Újpesten tanulta a labdarúgás alapjait, majd 11 évesen az MTK-ba igazolt, ahol a lépcsőfokokat végigjárva egy budaörsi, majd monori kölcsönszerződés után 2019-ben bemutatkozhatott a felnőtt csapatban is, közben több mint 30 alkalommal lépett pályára az utánpótlás-válogatottakban. 13 év és 98 felnőtt bajnoki mérkőzés után Szegedre igazolt, ahol két évig játszott, majd tavaly nyáron a BVSC labdarúgója lett.

A harmadik érkező a 32 esztendős Hudák Martin, aki 2014-ben a Puskás Akadémia játékosa lett, itt mutatkozott be az élvonalban is, majd kölcsönben visszatért Békéscsabára. Az elmúlt években értékes tapasztalatokat szerzett a Zalaegerszeg, a Soroksár, a Szeged, a Mezőkövesd és a Pécs színeiben. Legutóbb az NB III Északnyugati csoportját megnyerő Gyirmót FC Győr játékosa volt, a bajnokcsapatban 25 mérkőzésen lépett pályára és 3 gólt szerzett. Összességében közel 200 másodosztályú és 28 elsőosztályú bajnokin játszott. Elmondása szerint személyes célja az, hogy a csapattal visszakerüljön az NB I-be.

A másodosztály újonca, az FC Nagykanizsa a tegnapi távozók bejelentése után ma hat új érkezőről adott hírt.

Az első érkező, a 21 éves ukrán-magyar támadó, Heles Jaroslav az NB III-as PMFC együttesében játszott legutóbb kölcsönben. A Kisvárda akadémiáján nevelkedett, majd a klub színeiben az NB I-ben is bemutatkozhatott. Ezt követően a Szombathelyi Haladásban, a Szentlőrincben és a PMFC-ben szerepelt. A több poszton is bevethető játékos sokoldalúságával jelenthet erősítést a kanizsaiak számára.

A 20 éves szélső támadó, Ebot Martin az MTK Budapest II együttesétől szerződött Kanizsára. Pályafutása során megfordult az ESMTK, a Soroksár SC, a Ferencvárosi TC, a Budapest Honvéd FC, majd az MTK Budapest utánpótlásában is. Az előző idényben az MTK Budapest II mellett kooperációs megállapodás keretében a HR-Rent Kozármisleny csapatában is szerepelt, így már az NB II-ben is bemutatkozhatott, emellett az NB III-ban is rendszeres játéklehetőséghez jutott.

Érkezett még egy csatár, a 26 esztendős Borsos Filip, aki az NB II-ből kiesett Békéscsaba 1912 Előre együttesétől érkezett. Ausztriai légióséveket követően Magyarországon az ETO FC Győr, az FC Ajka és a Békéscsaba 1912 Előre színeiben szerepelt, itthoni pályafutása során pedig végig az NB II-es bajnokságban bizonyíthatta képességeit.

A rutinos támadó középpályás, a 31 éves Zsolnai Richárd szintén a Békéscsaba 1912 Előre együttesétől érkezett a gárdához. A váci nevelésű labdarúgó az FC Ajka és a DVTK csapatában is futballozott korábban.

A 22 éves belső védő, Stefan Raúl az NB I-es Kisvárda Master Good együttesétől igazolt át Kanizsára. A Madridban született játékos Spanyolországban kezdte pályafutását, ahol a Getafe utánpótlásában is szerepelt, majd a 2022–2023-as kiírásban érkezett Magyarországra. Fiatal kora ellenére nemzetközi tapasztalattal érkezik, és a kanizsai remények szerint stabilitást hoz majd a védelembe.

Az utolsó érkező a 21 éves védő, Pintér Máté, aki legutóbb az NB III-as Dunaújváros FC-ben játszott kölcsönben. Pályafutását Kaposváron kezdte, majd a Budapest Honvéd FC játékosa lett, ahol az NB III-ban több lehetőséget kapott, de az NB II-ben is pályára lépett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Gresó Mátyás (Mezőkövesd), Juhász Zsombor (Monor), Jazsik Román (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Hudák Martin (Gyirmót FC Győr), Koliada Nazar (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Palincsár Martin (BVSC), Veprik Tarasz (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Varjas László (Tiszaújváros)

Távozott: Berecz Zsombor (Gyirmót), Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?), Eduvie Ikoba (amerikia, FK Zemun – Szerbia), Mihajlo Meszhi (ukrán, szabadon igazolható), Kacper Radkowski (lengyel, szabadon igazolható), Balázsi Levente (szabadon igazolható), Berecz Zsombor (szabadon igazolható), Deutsch László (szabadon igazolható), Könyves Norbert (szabadon igazolható), Kun Olivér (szabadon igazolható), Sebők Péter (szabadon igazolható), Baranyai Nimród (Újpest – kölcsönből vissza), Juhász Bence (Újpest – kölcsönből vissza), Klausz Milán (MTK – kölcsönből vissza), Major Marcell (Puskás Akadémia– kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL

Érkezett: Borsos Filip (Békéscsaba), Ebot Martin (MTK II), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – legutóbb PMFC, kölcsönben), Pintér Máté (Kispest-Honvéd – legutóbb Dunaújváros, kölcsönben), Stefan Raúl (spanyol-magyar, Kisvárda), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

Távozott: Almássy Levente (?), Dragóner Filip (?), János Norbert (?), Medgyesi Márk (?), Nagy Erik (?), Nagy Mihály Krisztián (?), Nemes Milán (Dorog), Vajda Roland (?), Vékony Viktor (Szeged)