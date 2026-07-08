Strandkézilabda Eb-selejtező: csütörtöktől Zágrábban szerepel a magyar női válogatott

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapata csütörtökön előbb a szlovákokkal, majd az olaszokkal találkozik, pénteken pedig a lengyelekkel mérkőzik meg. Mindhárom csoport első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut a negyeddöntőbe. A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jut ki a jövő évi kontinensviadalra.

Az olaszok 2009-ben Európa-bajnokok és világjátékok-győztesek voltak, a 2016-os világbajnoki ötödik helyezésük óta azonban nem jutottak a legjobb tíz közé világversenyen.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb – tavaly – hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtezőtornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indul a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es litvániai Európa-bajnokságnak.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI

C-CSOPORT

Csütörtök

11.00: Magyarország–Szlovákia

17.00: Magyarország–Olaszország

Péntek

18.00: Magyarország–Lengyelország