Nemzeti Sportrádió

Strandkézilabda Eb-selejtező: csütörtöktől Zágrábban szerepel a magyar női válogatott

2026.07.08. 22:25
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Illusztráció: Getty Images
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Csütörtöktől a zágrábi Európa-bajnoki selejtezőtornán szerepel a magyar női strandkézilabda-válogatott.

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapata csütörtökön előbb a szlovákokkal, majd az olaszokkal találkozik, pénteken pedig a lengyelekkel mérkőzik meg. Mindhárom csoport első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut a negyeddöntőbe. A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jut ki a jövő évi kontinensviadalra.

Az olaszok 2009-ben Európa-bajnokok és világjátékok-győztesek voltak, a 2016-os világbajnoki ötödik helyezésük óta azonban nem jutottak a legjobb tíz közé világversenyen.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb – tavaly – hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtezőtornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indul a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es litvániai Európa-bajnokságnak.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI
C-CSOPORT
Csütörtök
11.00: Magyarország–Szlovákia
17.00: Magyarország–Olaszország
Péntek
18.00: Magyarország–Lengyelország

 

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