Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor kiejtette a harmadik kiemeltet Jászvásáron

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.08. 22:50
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Piros Zsombor szetthátrányból nyert (Fotó: Kovács Péter, archív)
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tenisz Piros Zsombor Damir Dzumhur Jászvásár
Piros Zsombor bejutott a Jászvásáron zajló ATP-tenisztorna 3. fordulójába, miután három szettben legyőzte a bosnyák Damir Dzumhurt.

Piros Zsombor másodszor vesz részt a jászvásári tornán: 2023-ban már az első fordulóban búcsúzott, most viszont sikerrel vette a nyitányt, két sima szettben legyőzte a szabadkártyával induló román Gabriel Ghetut.

A második körben viszont egy sokkal keményebb ellenfél várt rá a harmadik kiemelt Damir Dzumhur személyében. Korábbi két mérkőzésüket a bosnyák nyerte meg, aki Jászvásáron is brékkel kezdett. Piros 2:3 után ugyan visszabrékelt, de rögtön utána elveszítette az adogatását, így Dzumhur szettelőnybe került.

A harmadik kiemelt a második játszmát is brékkel kezdte, de 2:0-s vezetésénél egymás után öt játékot elbukott. Piros azonban nehezen zárta le a szettet, végül egy újabb brékkel kiharcolta a döntő felvonást. Ott 3:2 után a magyar játékos fogadóként nyert játékot, majd kivédekezte Dzumhur bréklabdáit, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol az argentin Lautaro Midónnal találkozik.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)
Egyes, 2. forduló
Piros–Dzumhur (bosnyák, 3.) 4:6, 6:4, 6:3

 

tenisz Piros Zsombor Damir Dzumhur Jászvásár
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