Piros Zsombor kiejtette a harmadik kiemeltet Jászvásáron

Piros Zsombor másodszor vesz részt a jászvásári tornán: 2023-ban már az első fordulóban búcsúzott, most viszont sikerrel vette a nyitányt, két sima szettben legyőzte a szabadkártyával induló román Gabriel Ghetut.

A második körben viszont egy sokkal keményebb ellenfél várt rá a harmadik kiemelt Damir Dzumhur személyében. Korábbi két mérkőzésüket a bosnyák nyerte meg, aki Jászvásáron is brékkel kezdett. Piros 2:3 után ugyan visszabrékelt, de rögtön utána elveszítette az adogatását, így Dzumhur szettelőnybe került.

A harmadik kiemelt a második játszmát is brékkel kezdte, de 2:0-s vezetésénél egymás után öt játékot elbukott. Piros azonban nehezen zárta le a szettet, végül egy újabb brékkel kiharcolta a döntő felvonást. Ott 3:2 után a magyar játékos fogadóként nyert játékot, majd kivédekezte Dzumhur bréklabdáit, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol az argentin Lautaro Midónnal találkozik.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)

Egyes, 2. forduló

Piros–Dzumhur (bosnyák, 3.) 4:6, 6:4, 6:3