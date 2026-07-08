Az egyiptomiak panaszt tettek a játékvezetőre a vb-kiesés után
Az afrikai válogatott 2–0-s vezetésről 3–2-re elveszítette a mérkőzést, amelyet nemcsak a Lionel Messi vezérletével bemutatott argentin fordítás, hanem több vitatott játékvezetői döntés is meghatározott. Az egyiptomiak szerint jogtalanul érvénytelenítették Mosztafa Ziko gólját, emellett úgy vélik, hogy az argentinok harmadik találatát megelőző akciónál büntető járt volna nekik.
A panaszt a szövetség elnöke, Hani Abu Rida nyújtotta be. Az egyiptomi vezetés azt kéri a FIFA-tól, hogy vizsgálja ki a kifogásolt eseteket, valamint a torna hátralévő részére ne jelölje ki a francia játékvezetői négyest.
Bár az egyiptomi válogatott kiesett a nyolcaddöntőben, története legjobb világbajnoki szereplését érte el, hiszen korábbi részvételei alkalmával – 1934-ben, 1990-ben és 2018-ban – egyszer sem jutott tovább a csoportkörből. Argentína a negyeddöntőben Svájccal találkozik.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)