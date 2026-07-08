Nemzeti Sportrádió

Az egyiptomiak panaszt tettek a játékvezetőre a vb-kiesés után

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.08. 07:45
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Francois Letexier játékvezetőre kiakadtak az egyiptomiak (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 Francois Letexier Egyiptomi Labdarúgó-szövetség Argentína
Az egyiptomi labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) a francia játékvezető, Francois Letexier és segítői teljesítménye miatt az Argentína elleni világbajnoki nyolcaddöntőt követően.

Az afrikai válogatott 2–0-s vezetésről 3–2-re elveszítette a mérkőzést, amelyet nemcsak a Lionel Messi vezérletével bemutatott argentin fordítás, hanem több vitatott játékvezetői döntés is meghatározott. Az egyiptomiak szerint jogtalanul érvénytelenítették Mosztafa Ziko gólját, emellett úgy vélik, hogy az argentinok harmadik találatát megelőző akciónál büntető járt volna nekik.

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Elképesztő csatában dőlt el, hogy Lionel Messi folytathatja a világbajnoki szereplést, Mohamed Szalah pedig utazhat haza. Vagy nyaralni.

A panaszt a szövetség elnöke, Hani Abu Rida nyújtotta be. Az egyiptomi vezetés azt kéri a FIFA-tól, hogy vizsgálja ki a kifogásolt eseteket, valamint a torna hátralévő részére ne jelölje ki a francia játékvezetői négyest.

Bár az egyiptomi válogatott kiesett a nyolcaddöntőben, története legjobb világbajnoki szereplését érte el, hiszen korábbi részvételei alkalmával – 1934-ben, 1990-ben és 2018-ban – egyszer sem jutott tovább a csoportkörből. Argentína a negyeddöntőben Svájccal találkozik.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)

FIFA foci vb 2026 Francois Letexier Egyiptomi Labdarúgó-szövetség Argentína
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