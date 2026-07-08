Az egyiptomiak panaszt tettek a játékvezetőre a vb-kiesés után

A panaszt a szövetség elnöke, Hani Abu Rida nyújtotta be. Az egyiptomi vezetés azt kéri a FIFA-tól, hogy vizsgálja ki a kifogásolt eseteket, valamint a torna hátralévő részére ne jelölje ki a francia játékvezetői négyest.

Bár az egyiptomi válogatott kiesett a nyolcaddöntőben, története legjobb világbajnoki szereplését érte el, hiszen korábbi részvételei alkalmával – 1934-ben, 1990-ben és 2018-ban – egyszer sem jutott tovább a csoportkörből. Argentína a negyeddöntőben Svájccal találkozik.