Maurizio Sarri az Atalanta új vezetőedzője – hivatalos

A 67 éves szakember mozgalmas edzői pályafutása elmúlt évtizedében négy csapatot is irányított, mielőtt most igent mondott a bergamóiaknak: szülővárosa csapatát, a Napolit 2015 és 2018 között irányította (már ott együtt dolgozott az Atalanta jelenlegi sportigazgatójával, Cristiano Giuntolival), következett a Chelsea (2018–2019), a Juventus (2019–2020), majd két részletben a Lazio (2021–2024, 2025–2026).

A Chelsea-vel Európa-ligát (2019), a Juventusszal olasz bajnokságot (2020) nyert, a Laziót a legutóbbi idényben az Olasz Kupa döntőjébe vezette.

Az Atalanta szép eredményeket hozó évtizedet futott Gian Piero Gasperini vezetésével (2016–25), de a mester tavaly nyáron Rómába igazolt, és az átmenet döcögős lett: a helyébe lépő Ivan Juricot novemberben elbocsátották, és néhány hete hasonló sorsra jutott az utódja, Raffaele Palladino is.