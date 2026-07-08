Nemzeti Sportrádió

Egyhangú csapatdöntés – ezért költöztek új szállodába a norvégok

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.08. 21:41
Martin Ödegaard és Stale Solbakken (Fotó: Getty Images)
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A norvég labdarúgó-válogatott szombaton Angliával csap össze a negyeddöntőben. Szerdán Stale Solbakken szövetségi kapitány és Martin Ödegaard csapatkapitány válaszolt újságírói kérdésekre.

A norvég válogatott egy éjszaka után szállodát váltott Floridában, Stale Solbakken szövetségi kapitány és Martin Ödegaard csapatkapitány elmagyarázta, hogy miért volt erre szükség az angolok elleni negyeddöntő előtt.

A stáb a Fort Lauderdale-i The Dalmar szállóban lakott, igaz, nem sokáig.

„Voltak dolgok, amik jobbak lehettek volna, ezeket kijavítottuk. A lehető legjobban akarunk felkészülni az előttünk álló mérkőzésre” – mondta Ödegaard, míg Solbakken hozzátette, hogy a FIFA is partner volt a költözésben.

A VG című lap meglátogatta a szállodát és környékét, és arról számolt be, hogy mellette egy hatalmas építkezés nyomai láthatóak, a túloldalon pedig egy rendkívül forgalmas út található.

„Összességében túl sok apróság volt, így például hiányzott nekünk egy tárgyaló is. Ez a legnagyobb meccs, amit valaha játszunk, és minden kockázatot el akarunk kerülni. Ez egyhangú csapatdöntés volt” – mondta Truls Daehli, a norvég küldöttség vezetője, aki kiemelte a stáb erőfeszítéseit, akik két és fél óra alatt végigvitték a költöztetést.

Az újságírók rákérdeztek, hogy tényleg betegséghullám sújtja-e a válogatottat, de Solbakken ezt eltúlzottnak nevezte.

„Marcus Holmgren Pedersen sántított egy kicsit, de már edzhet” – mondta a szövetségi kapitány, aki szerint az „igazi” Ödegaard, vagyis az egyik terapeuta, Thomas Ödegaard és Kent Bergersen másodedző betegeskedik.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Szombat, 23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

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