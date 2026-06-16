A Como érvényesítette az opciót, Bősze Levente az olasz klubban marad

A 17 éves Bősze Levente az előző idényt a dunaszerdahelyiek kölcsönjátékosaként töltötte a Comóban, amelynek előbb az U17-es, majd az U19-es korosztályában szerepelt, és hozzájárult a legfelső ifjúsági bajnokságba, a Primavera 1-be való feljutáshoz.

„Rendkívül boldog vagyok, hogy a Comóban maradhatok, ez nagyon jó visszajelzés az eddigi teljesítményemre, de még sokat kell dolgoznom, hogy tartani tudjam ezt az irányt – idézi a comói klubhonlap Bősze Leventét. – Az elmúlt idényben sokat fejlődtem itt, hálás vagyok a játéklehetőségért, és büszke vagyok, hogy tagja lehettem a történelmi feljutást kiharcoló csapatnak. Otthon érzem magam Comóban, mindent megteszek, hogy segítsem a klubot, és valóra váltsam az álmaimat.”

Bősze Levente 2021 szeptemberétől játszott Dunaszerdahelyen, és 2024 őszén 15 évesen, 181 naposan bemutatkozva az élvonal (Niké Liga) történetének legfiatalabb játékosa lett.

„Levi Comóba átigazolása nemcsak neki jelentős siker, hanem az egész DAC számára is. Ez a labdarúgó, a családja, az edzők és az akadémia összes dolgozója hosszú távú munkájának az eredménye. Levi lett klubunk olyan első olyan saját nevelése, aki az 5 legjobb európai bajnokság egyikébe távozik, ami rendkívül fontos pillanat számunkra” – nyilatkozta Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.

A Como felnőttcsapata a legutóbbi olasz bajnokságot a negyedik helyen zárta, ezzel kiharcolta, hogy története során először a Bajnokok Ligájában szerepeljen.