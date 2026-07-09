Mbappé-bábut égettek egy paraguayi fesztiválon

A San Juan-i fesztiválon végrehajtott bábuégetés persze nem volt minden előzmény nélküli – egyrészt a dél-amerikaiak sérelmezik, hogy Mbappé góljai miatt kaptak ki és búcsúztak a vb-től, másrészt pedig a szombaton meccs után egy paraguayi szenátorasszony rasszista kirohanást intézett a francia támadó ellen. Ezek után jött aztán a beöltöztetett és a nyakában Mbappé feliratú táblát viselő bábu rituális felgyújtása – a bábu belsejét alaposan megtömték petárdákkal, tűzijátékokkal, így jó egy percig tartott, amíg alaposan kidurrogta magát a bábu, miközben megsemmisült.

A San Juan-i fesztiválon egyébként nagy hagyománya van az aktuálisan leginkább gyűlölt embert jelképező bábu elégetésének, minden évben választanak valakit, akit éppen aktuálisan a leginkább utálnak, s ezért a kiválasztottra emlékeztető figurát felgyújtják. Idén ez Kylian Mbappé lett.