Nemzeti Sportrádió

Mbappé-bábut égettek egy paraguayi fesztiválon

H. Á.H. Á.
2026.07.09. 00:07
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Mbappé és a bábuja (Fotó: Reuters)
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A paraugayi San Juan város fesztiválján hagyomány, hogy az aktuálisan leginkább gyűlölt embert jelképező bábut elégetni. Idén Kylian Mbappé „mását” égették el, akinek a tizenegyesből szerzett góljával a nyolcaddöntőben Franciaország kiejtette Paraguayt a világbajnokságról.

A San Juan-i fesztiválon végrehajtott bábuégetés persze nem volt minden előzmény nélküli – egyrészt a dél-amerikaiak sérelmezik, hogy Mbappé góljai miatt kaptak ki és búcsúztak a vb-től, másrészt pedig a szombaton meccs után egy paraguayi szenátorasszony rasszista kirohanást intézett a francia támadó ellen. Ezek után jött aztán a beöltöztetett és a nyakában Mbappé feliratú táblát viselő bábu rituális felgyújtása – a bábu belsejét alaposan megtömték petárdákkal, tűzijátékokkal, így jó egy percig tartott, amíg alaposan kidurrogta magát a bábu, miközben megsemmisült.

A San Juan-i fesztiválon egyébként nagy hagyománya van az aktuálisan leginkább gyűlölt embert jelképező bábu elégetésének, minden évben választanak valakit, akit éppen aktuálisan a leginkább utálnak, s ezért a kiválasztottra emlékeztető figurát felgyújtják. Idén ez Kylian Mbappé lett.

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