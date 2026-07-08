Csak egy csapat szerzett gólt a Kl-selejtező szerdai játéknapján

Az előző idényben a Kl-selejtező playoffköréig jutó luxemburgi Differdange nem bírt a finn Ilves csapatával, és a kétszeres Kl-csoportkörös koszovói Ballkani is csak 0–0-t játszott a walesi Connah's Quayjel.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Zira (azeri)–Torpedo Kutaiszi (grúz) 3–0

Connah's Quay (walesi)–FC Ballkalni (koszovói) 0–0

Differdange (luxemburgi)–Ilves (finn) 0–0

Csütörtökön játsszák

16.00: Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói)

18.00: Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)

18.00: Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i)

18.00: Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói)

18.00: Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)

19.00: Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)

19.00: Marsaxlokk (máltai)–Pjunyik Jereván (örmény)

19.00: Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai)

19.15: Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (fehérorosz)

19.30: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)

19.30: Europa (gibraltári)–Skëndija (északmacedón)

20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)

20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)

20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)

20.45: Petrovac (montenegrői)–Zalgiris (litván)

20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)

21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)

21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)

Kedden játszották

Una Strassen (luxemburgi)–La Fiorita (San Marinó-i) 1–0

Elbasani (albán)–BATE Boriszov (fehérorosz) 1–1