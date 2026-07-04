Nemzeti Sportrádió

A Milannál kapott munkát a DVSC korábbi vezetőedzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.04. 19:11
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Sergio Navarro Olaszországban kapott új munkát (Fotó: Szabó Miklós)
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Milan Sergio Navarro Milan Futuro
A legutóbb a labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecent irányító Sergio Navarrót nevezték ki a Milan Futuro új vezetőedzőjének – közölte szombaton a milánói klub hivatalos honlapján.

A 46 éves Navarro a 2025–2026-os idényben a DVSC vezetőedzője volt, a bajnokság végeztével azonban távozott a csapattól a spanyol szakvezető.

A Milan Futuro a milánóiak U23-as együttese, amely jelenleg az olasz negyedosztályban szerepel. A klub közleménye szerint Navarro elsődleges feladata a fiatal játékosok fejlesztése, első csapatba való előléptetése lesz – mondta el a milánóiak honlapjának Jovan Kirovski, a klub sportfejlesztési igazgatója.

A spanyol szakember az előző idényben a 4. helyen végzett a DVSC-vel az NB I-ben, távozása után a belga Gert Remmel vette át a csapat irányítását. 

 

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