A Milannál kapott munkát a DVSC korábbi vezetőedzője – hivatalos

A 46 éves Navarro a 2025–2026-os idényben a DVSC vezetőedzője volt, a bajnokság végeztével azonban távozott a csapattól a spanyol szakvezető.

A Milan Futuro a milánóiak U23-as együttese, amely jelenleg az olasz negyedosztályban szerepel. A klub közleménye szerint Navarro elsődleges feladata a fiatal játékosok fejlesztése, első csapatba való előléptetése lesz – mondta el a milánóiak honlapjának Jovan Kirovski, a klub sportfejlesztési igazgatója.

A spanyol szakember az előző idényben a 4. helyen végzett a DVSC-vel az NB I-ben, távozása után a belga Gert Remmel vette át a csapat irányítását.