Nemzeti Sportrádió

Ibrahimovic: Részvétem azoknak, akik utálják Messit…

R. P.R. P.
2026.07.08. 10:57
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Lionel Messi Zlatan Ibrahimovic vb 2026
Zlatan Ibrahimovic rövid ideig csapattársa volt Lionel Messinek az FC Barcelonában, így elfogult vele szemben, különösen, ha Cristiano Ronaldo is a képbe került. A korábbi svéd klasszis a Fox Sportsnak kommentálta, hogy az argentinok nagyot fordítva bejutottak a nyolc közé a labdarúgó-világbajnokságon.

„Részvétem azoknak, akik utálják Messit, és Ronaldo minden követőjének, akik azt hitték, ma este nevethetnek” – mondta Zlatan Ibrahimovic.

„Az egyiptomiak kétgólos előnyben már ünnepelték a győzelmet De Messi emlékeztetett rá, hogy a meccs nem ér véget a hármas sípszóig. És most fájdalommal és könnyekkel térhetnek nyugovóra, miközben Argentína bejutott a negyeddöntőbe. Ez a futball, és ez valahogy nagyszerű.”

„Messi egy vadállat volt. Senki sem tudta megállítani. És ő nem áll le. Ez az a Messi, akit én ismerek, akit mindannyian láttunk eddig, és akit tovább nézhetünk. Nem szabad elfelejteni, hogy már nyert egy világbajnokságot, számtalan díjat, Aranylabdát, mindent.  Csak vessünk egy pillantást az eredményeire, maga a tökéletesség. És mégis, még mindig többre vágyik.”

Kapcsolódó tartalom

Majdnem egyiptomi csapás: Argentína az utolsó 20 percben fordítva jutott be a legjobb nyolc közé

Elképesztő csatában dőlt el, hogy Lionel Messi folytathatja a világbajnoki szereplést, Mohamed Szalah pedig utazhat haza. Vagy nyaralni.

Videók: argentin fordítás és svájci történelmi szétlövés – mutatjuk a 27. játéknap góljait!

Lionel Messiék felállása emlékezetesre sikeredett.

 

 

Lionel Messi Zlatan Ibrahimovic vb 2026
Legfrissebb hírek

Messi nem ember? Ezt gondolja Thierry Henry

Foci vb 2026
47 perce

Kosznovszky Márk: Euforikus a hangulat Angliában

Légiósok
2 órája

Tizenkilenc embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után

Foci vb 2026
3 órája

A Liverpool lecsúszhat egy vb-ászról, de kinézett egy másikat – a hollandoktól

Angol labdarúgás
4 órája

A negyeddöntőben is angol játékvezetőt kaptak a spanyolok

Foci vb 2026
4 órája

Amerikai pite: a Messi-csoda folytatódik, Egyiptom viszont csalást kiált – vb-kibeszélő, 27. nap

Foci vb 2026
5 órája

Tchouaméniről a negyeddöntős meccs előtt születhet döntés

Foci vb 2026
5 órája

A Real Madrid az új Modricot nézte ki a horvát válogatottból és az Interből – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
5 órája
Ezek is érdekelhetik