Ibrahimovic: Részvétem azoknak, akik utálják Messit…

„Részvétem azoknak, akik utálják Messit, és Ronaldo minden követőjének, akik azt hitték, ma este nevethetnek” – mondta Zlatan Ibrahimovic.

„Az egyiptomiak kétgólos előnyben már ünnepelték a győzelmet De Messi emlékeztetett rá, hogy a meccs nem ér véget a hármas sípszóig. És most fájdalommal és könnyekkel térhetnek nyugovóra, miközben Argentína bejutott a negyeddöntőbe. Ez a futball, és ez valahogy nagyszerű.”

„Messi egy vadállat volt. Senki sem tudta megállítani. És ő nem áll le. Ez az a Messi, akit én ismerek, akit mindannyian láttunk eddig, és akit tovább nézhetünk. Nem szabad elfelejteni, hogy már nyert egy világbajnokságot, számtalan díjat, Aranylabdát, mindent. Csak vessünk egy pillantást az eredményeire, maga a tökéletesség. És mégis, még mindig többre vágyik.”