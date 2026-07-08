Felkészülés: a DAC és a Kassa is döntetlent játszott

Az első fél órában kóstolgatta egymást az Austria Wien és a DAC, a mérkőzés első kaput eltaláló lövéséből az osztrákok megszerezték a vezetést: a 39. percben Johannes Eggestein beadását Manfred Fischer közelről, becsúszva juttatta a hálóba.

A fordulás után jóval aktívabban futballozott a DAC, és egyértelműen irányította a játékot. Ammar Ramadan rögtön a második félidő elején fejjel veszélyeztetett Cotne Kapanadze beadása után, majd George Gruber próbálkozott, de a labda a kapu fölé szállt.

A dunaszerdahelyiek fölénye a 67. percben góllá érett. Bár Samsindin Ourótól elvették a labdát az osztrákok, a játékszer éppen Gagua elé pattant, aki a tizenhatos vonaláról kapásból remekül tekert a hosszú sarokba, kiegyenlítve ezzel az állást – 1–1. Az utolsó húsz percben közel álltak a sárga–kékek a fordításhoz is, azonban további gólt nem szereztek.

A frauenkircheni mérkőzéssel véget ért a DAC egyhetes ausztriai edzőtábora.

Austria Wien (osztrák)–DAC 1–1 (1–0)

DAC: Filipe – Kapanadze (Csóka, 64.), Blazek (Majer, 74.), Modesto (74. Barro), Juklerod (Nemanic, a szünetben) – Gruber (Kabics, 64.), Bationo (Diongue, 74.), Tuboly (Ouro, a szünetben), Ramadan (Sylla, 74.) – Kukovec (Gueye, a szünetben), Gagua (Trusa, 74.)

G: Fischer (39.), ill. Gagua (66.)

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Az FC Kassa az ausztriai edzőtábor keretén belül a bukaresti Rapid ellen lépett pályára. A román együttes nem sokkal a szünet után Catalin Vulturar gólja után megszerezte a vezetést, de a kassaiak nem adták fel, és a találkozó legvégén a csereként beálló Emilian Metu kiegyenlített, beállítva az 1–1-es végeredményt.

Rapid Bucuresti (román)–FC Kassa 1–1 (0–0)

Kassa: Kira – Magda (Durko, 58.), Kósa (Lichy, 58.), Kruzliak (Damjanovics, 58.) – Kakay, Dimun (Metu, 58.), Palumets (Zsigmund, 58.), Vrábel (Amadin, a szünetben) – Mateás (Polca, 58.) – Maras (Husarcík, a szünetben), Cerepkai (Rabatin, 58.)

G: Vulturar (49.), ill. Metu (90+1.)