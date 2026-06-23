Gennaro Gattuso lett a Lazio vezetőedzője

A Laziót az előző idényben Maurizio Sarri irányította, a 67 éves szakembertől azt követően vált el az egyesület májusban, hogy a bajnokágban a kilencedik helyen végeztek, az Olasz Kupa döntőjében pedig 2–0-ra alulmaradtak az Internazionaléval szemben. Olasz sajtóhírek már akkor, egy hónappal ezelőtt Gattusót emlegették legvalószínűbb utódként.

A játékosként 73-szoros válogatott, világbajnok és kétszeres bajnok Gattuso 2013 óta edzősködik, legutóbb – 2025 júniusától 2026 áprilisáig – az olasz válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, ám a sikertelen világbajnoki pótselejtezőt követően távozott posztjáról.