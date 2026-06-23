Nemzeti Sportrádió

Gennaro Gattuso lett a Lazio vezetőedzője

2026.06.23. 15:58
Gennaro Gattuso (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Serie A Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso lett a Lazio labdarúgócsapatának vezetőedzője – a hírt kedden, honlapján közölte a római klub.

A Laziót az előző idényben Maurizio Sarri irányította, a 67 éves szakembertől azt követően vált el az egyesület májusban, hogy a bajnokágban a kilencedik helyen végeztek, az Olasz Kupa döntőjében pedig 2–0-ra alulmaradtak az Internazionaléval szemben. Olasz sajtóhírek már akkor, egy hónappal ezelőtt Gattusót emlegették legvalószínűbb utódként.

A játékosként 73-szoros válogatott, világbajnok és kétszeres bajnok Gattuso 2013 óta edzősködik, legutóbb – 2025 júniusától 2026 áprilisáig – az olasz válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, ám a sikertelen világbajnoki pótselejtezőt követően távozott posztjáról.

Lazio Serie A Gennaro Gattuso
Legfrissebb hírek

Az Inter meghosszabbította Chivu szerződését – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.18. 20:57

A Manchester United korábbi edzője ül le a Milan kispadjára – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.16. 18:33

Maurizio Sarri az Atalanta új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.15. 16:27

Edzőt váltott a Torino és a Sassuolo – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.12. 16:14

Serie A: Fabio Grosso a Fiorentina új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.08. 17:17

A Napoli megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.03. 17:10

Vb 2026: rekordszámú játékost ad a brazil bajnokság a világbajnoki mezőnybe

Foci vb 2026
2026.06.02. 12:24

Már nem Maurizio Sarri a Lazio edzője

Olasz labdarúgás
2026.05.27. 18:07
Ezek is érdekelhetik