Gennaro Gattuso lett a Lazio vezetőedzője

Gennaro Gattuso lett a Lazio labdarúgócsapatának vezetőedzője – a hírt kedden, honlapján közölte a római klub.
A Laziót az előző idényben Maurizio Sarri irányította, a 67 éves szakembertől azt követően vált el az egyesület májusban, hogy a bajnokágban a kilencedik helyen végeztek, az Olasz Kupa döntőjében pedig 2–0-ra alulmaradtak az Internazionaléval szemben. Olasz sajtóhírek már akkor, egy hónappal ezelőtt Gattusót emlegették legvalószínűbb utódként.
A játékosként 73-szoros válogatott, világbajnok és kétszeres bajnok Gattuso 2013 óta edzősködik, legutóbb – 2025 júniusától 2026 áprilisáig – az olasz válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, ám a sikertelen világbajnoki pótselejtezőt követően távozott posztjáról.
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