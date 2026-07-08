Nemzeti Sportrádió

Ki állítja meg a franciákat?; Bemutatkozik a Borbély-féle Ferencváros

L. P. I.L. P. I.
2026.07.08. 23:40
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Nyolc csapat maradt állva, de vasárnapra már csak négyen lesznek. Labdarúgó-vb-n Franciaország–Marokkó meccsel nyit a negyeddöntő, az európaiak az egész torna favoritjai, de ebben a fázisban már senki sem mehet biztosra. Joao Janeiro, a DVSC egykori edzője tételesen végigelemezte a még versenyben lévő csapatokat, akik közül elsősorban ő is a francia együttest tartja sokra. Címlapsztori két oldalon.

…és még: francia–marokkói beharangozó, a szédületes argentin továbbjutás háttere és Nuno Campos ex-ZTE-edző gondolatai a portugálokról, akik szerinte úgyis nyernek még vb-t…

0–1-ről is továbbjuthat az ETO, debütál Borbély Balázs. Két kupacsapatunk is belecsapott, illetve belecsap a héten a lecsóba, a győriek szerencsétlen vereséget szenvedtek Izlandon, de ha kezdeményezőbbek lesznek, a visszavágón fordíthatnak, a Ferencváros pedig Újvidéken első tétmeccsét játssza az őt az előző idényben térdre kényszerítő felvidéki mester irányításával.

Zalánki Gergő örül, hogy mindenki kedvezően fogadta a visszatérését. Férfi pólóválogatottunk világklasszis balkezese nagy élményként élte meg a hétvégi tornagyőzelmet, a társak és a szurkolók is boldogok voltak, hogy újra látták, Varga Zsolttal pedig már megbeszélte a két éve történteket. És beszélt a Pro Reccóba való visszaigazolásáról is.

Somogyi Ádám maradéktalanul elégedett a kosárválogatottal. A férfi vb-selejtező aktuális körét sikerrel záró magyar csapat szolnoki vezére úgy véli, mindenkinek joga van álmodozni, és igenis versenyben leszünk a katari vb-kvalifikációért. Fazekas Zoltán interjúja.

Sárkány Zalán most már ötvenes medencében is szeretne nagyot villantani. Lehet, hogy még nem a nyári Eb-n, hiszen csúnya vállfájdalommal küzd, de Los Angeles már ott van rövid pályás világ- és Európa-bajnokunk célkeresztjében. Kovács Erika interjúja.

…és még: Wimbledon, Tour de France, beszélgetés a hokis Magosi Bálinttal és a 400-as Enyingi Patrikkal.

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