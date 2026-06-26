A Como 60 milliót fizet Nico Pazért, de a Real Madrid nem mond le a támadóról – sajtóhír

A spanyol As exkluzív anyagot közölt Nico Paz helyzetével kapcsolatban. A lap szerint a Real Madrid az idény során többször is jelezte, hogy élne a visszavásárlási opciójával idén nyáron, és sokáig az argentin-spanyol támadó is partner volt ebben, ám állítólag a játékos nemrég közölte, most nem szeretne csatlakozni a José Mourinho által irányított csapathoz.

Emiatt a Real Madrid kidolgozott egy új konstrukciót, és most a klubnál a Como végső válaszára várnak, de a jelek szerint a megegyezés már megtörtént. Az ügylet keretében az olaszok 60 millió euróért megvásárolják a 21 éves futballista játékjogát, viszont a blancóknak ismét lesz visszavásárlási opciójuk, aminek értelmében jövő nyáron 80 millió euróért visszavehetik a játékost. A királyi gárda így bebiztosítja magát, hiszen ha bármi történik Pazzal (pl. sérülés), akkor nem bukik az üzleten, ha viszont a támadó középpályás továbbra is a jelenlegi ütemben fejlődik, akkor 2027-től már a madridiakat erősíti majd.

Nico Paz 12 éves korától nevelkedett a Real Madridban, melynek felnőttcsapatában nyolc meccsen egy gólt szerzett. Két éve került a Comóhoz (a „habfehérek” mindig is rendelkeztek visszavásárlási opcióval), amelynél az első idényében 35 bajnokin hat gólt és kilenc gólpasszt jegyzett, míg a legutóbbi évadban szintén 35 Serie A-meccsen 12 gólt ért el, valamint hét asszisztot osztott ki. A 10-szeres argentin válogatott labdarúgó jelenleg a világbajnokságon szerepel a címvédő színeiben.

Az üzlet létrejöttéről Fabrizio Romano is beszámolt.