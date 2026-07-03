Nemzeti Sportrádió

Massimiliano Allegri lett a Napoli vezetőedzője – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.03. 10:30
Massimiliano Allegri a Napoli új vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
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Serie A Massimiliano Allegri Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő SSC Napoli a hivatalos felületein jelentette be, hogy Massimiliano Allegri lett a csapat új vezetőedzője.

Massimiliano Allegri az előző idényben a Milannál dolgozott, de menesztették, miután csapata lemaradt a Bajnokok Ligája-szereplésről.

A szakember nem sokáig maradt munka nélkül, péntek reggel az SSC Napoli bejelentette, hogy ő lett a csapat új vezetőedzője.

A nápolyiak hivatalos közleményében az áll, hogy az Antonio Contét váltó új szakvezető 2029 nyaráig kötelezte el magát. 

Az 58 éves szakember játékosként már állt a Napoli alkalmazásában, az 1997–1998-as idényben hét mérkőzésen kapott lehetőséget. Edzőként a Milannal egy, a Juventusszal öt bajnoki címet nyert.

 

 

Serie A Massimiliano Allegri Napoli
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