Csütörtöki sportműsor: Franciaország–Marokkó negyeddöntő a világbajnokságon
JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
20.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
16.00: Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói)
18.00: Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)
18.00: Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i)
18.00: Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói)
18.00: Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)
19.00: Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)
19.00: Marsaxlokk (máltai)–Pjunyik Jereván (örmény)
19.00: Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai)
19.15: Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (fehérorosz)
19.30: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)
19.30: Europa (gibraltári)–Skëndija (északmacedón)
20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)
20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)
20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)
20.45: Petrovac (montenegrői)–Zalgiris (litván)
20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)
21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)
21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)
21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Debreceni VSC–FK Zseleznicsar Pancsevo (szerb)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
EVEZÉS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED
14.40: döntők
GOLF
PGA TOUR
21.00: Kentucky Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVRSENY
12.15: 6. szakasz, Pau–Gavarnie-Gédre, 186.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 13.45)
KÉZILABDA
FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
11.00: Franciaország–Görögország (Tv: Sport1)
13.30: Csehország–Lengyelország (Tv: Sport1)
16.00: Németország–Portugália (Tv: Sport1)
18.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: Sport1)
SZNÚKER
12.00 és 17.30: Championship League (Tv: Sport2)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
14.30: Muchová (cseh, 10.)–Gauff (amerikai, 7.) (Tv: Eurosport2)
16.00: Kosztyuk (ukrán, 12.)–Nosková (cseh, 9.) (Tv: Eurosport2)
FÉRFI PÁROS, ELŐDÖNTŐ
14.00: Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 6.)–Krawietz, Pütz (németek, 7.)
15.30: Heliövaara, Patten (finn, brit, 1.)–Kokkinakis, Kovacevic (ausztrál, amerikai)
NŐI PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ
12.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Kuo Han-jü, Mladenovic (kínai, francia, 10.)
13.30: Neel, Olmos (észt, mexikói)–Csiang Hszin-jü, Hszü Jifan (kínaiak)
VEGYES PÁROS, DÖNTŐ
17.30: Polmans, Hunter (ausztrálok)–Arévalo, Ostapenko (salvadori, lett, 2.) (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó-vb, már megint célkeresztben az argentinok
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó-vb-nyolcaddöntő mérkőzései
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, vb-negyeddöntő előtt, vendég: Csábi József, volt szövetségi kapitány, Cselőtei Márk, a Nemzeti Sport szakírója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, L. Pap István, Somogyi Zsolt
17.00: Ökölvívás, országos bajnokság előtt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vb-helyzetkép
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Torna, vendég: Székely Zója, Európa-bajnoki ezüstérmes
19.00: Kézilabda – szabadkártyát kapott a PLER a férfi Európa-kupára
19.30: Labdarúgás, a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtező felvezetése
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Katona László, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Franciaország–Marokkó vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László