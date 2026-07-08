Csütörtöki sportműsor: Franciaország–Marokkó negyeddöntő a világbajnokságon

JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

22.00: Franciaország–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)

20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

20.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

16.00: Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Mornar (montenegrói)

18.00: Alaskert (örmény)–Jelimaj (kazah)

18.00: Dila Gori (grúz)–Virtus (San Marinó-i)

18.00: Liepaja (lett)–Decsics (montenegrói)

18.00: Hegelmann (litván)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: Nomme Kalju (észt)–Linfield (északír)

19.00: Bohemians (ír)–St. Joseph's (gibraltári)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Szileksz (északmacedón)

19.00: Marsaxlokk (máltai)–Pjunyik Jereván (örmény)

19.00: Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai)

19.15: Mondorf-les-Bains (luxemburgi)–Dinamo Tbiliszi (fehérorosz)

19.30: Caernarfon (walesi)–FCI Levadia (észt)

19.30: Europa (gibraltári)–Skëndija (északmacedón)

20.00: Vllaznia (albán)–Malisheva (koszovói)

20.30: Glentoran (északír)–RFS (lett)

20.45: Penybont (walesi)–Santa Coloma (andorrai)

20.45: Petrovac (montenegrői)–Zalgiris (litván)

20.45: NSÍ (feröeri)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Dinamo City (albán)–Asztana (kazah)

21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Inter Turku (finn)

21.00: Stjarnan (izlandi)–Víkingur (feröeri)

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Debreceni VSC–FK Zseleznicsar Pancsevo (szerb)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Philadelphia Phillies–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

EVEZÉS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED

14.40: döntők

GOLF

PGA TOUR

21.00: Kentucky Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVRSENY

12.15: 6. szakasz, Pau–Gavarnie-Gédre, 186.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 13.45)

KÉZILABDA

FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

11.00: Franciaország–Görögország (Tv: Sport1)

13.30: Csehország–Lengyelország (Tv: Sport1)

16.00: Németország–Portugália (Tv: Sport1)

18.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: Sport1)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: Championship League (Tv: Sport2)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

14.30: Muchová (cseh, 10.)–Gauff (amerikai, 7.) (Tv: Eurosport2)

16.00: Kosztyuk (ukrán, 12.)–Nosková (cseh, 9.) (Tv: Eurosport2)

FÉRFI PÁROS, ELŐDÖNTŐ

14.00: Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 6.)–Krawietz, Pütz (németek, 7.)

15.30: Heliövaara, Patten (finn, brit, 1.)–Kokkinakis, Kovacevic (ausztrál, amerikai)

NŐI PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ

12.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Kuo Han-jü, Mladenovic (kínai, francia, 10.)

13.30: Neel, Olmos (észt, mexikói)–Csiang Hszin-jü, Hszü Jifan (kínaiak)

VEGYES PÁROS, DÖNTŐ

17.30: Polmans, Hunter (ausztrálok)–Arévalo, Ostapenko (salvadori, lett, 2.) (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó-vb, már megint célkeresztben az argentinok

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó-vb-nyolcaddöntő mérkőzései

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, vb-negyeddöntő előtt, vendég: Csábi József, volt szövetségi kapitány, Cselőtei Márk, a Nemzeti Sport szakírója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, L. Pap István, Somogyi Zsolt

17.00: Ökölvívás, országos bajnokság előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, vb-helyzetkép

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Torna, vendég: Székely Zója, Európa-bajnoki ezüstérmes

19.00: Kézilabda – szabadkártyát kapott a PLER a férfi Európa-kupára

19.30: Labdarúgás, a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtező felvezetése

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Katona László, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Franciaország–Marokkó vb-negyed­döntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László