Nemzeti Sportrádió

Megtette az első lépést a Kajrat Almati az újabb BL-főtáblás szereplés felé

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.08. 21:05
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Előnyt szerzett a visszavágóra a Kajrat Almati (Fotó: Getty Images, archív)
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Bajnokok Ligája BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező
Az előző idényben BL-főtáblás Kajrai Almati egy góllal nyert a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának odavágóján.

A Kajrat Almati a 93. percben harcolta ki a győzelmet a Szutjeszka ellen, míg az Universitatea Craiova már az első félidőben három gólt szerezve nyert.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Kajrat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói) 2–1
Flora (észt)–Iberia 1999 (grúz) 2–3
Vityebszk (fehérorosz)–Universitatea Craiova (román) 1–4
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán) 1–1
Kedden játszották
Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0
A visszavágókat július 14-én és 15-én rendezik.

 

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