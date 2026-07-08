Megtette az első lépést a Kajrat Almati az újabb BL-főtáblás szereplés felé
A Kajrat Almati a 93. percben harcolta ki a győzelmet a Szutjeszka ellen, míg az Universitatea Craiova már az első félidőben három gólt szerezve nyert.
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Kajrat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói) 2–1
Flora (észt)–Iberia 1999 (grúz) 2–3
Vityebszk (fehérorosz)–Universitatea Craiova (román) 1–4
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán) 1–1
Kedden játszották
Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0
A visszavágókat július 14-én és 15-én rendezik.