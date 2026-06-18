Nemzeti Sportrádió

Az Inter meghosszabbította Chivu szerződését – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 20:57
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Fotó: inter.it
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Serie A Internazionale Cristian Chivu olasz foci Inter szerződéshosszabbítás
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Internazionale csütörtök este hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította a vezetőedző, Cristian Chivu szerződését.

Az olasz klub hivatalos közleményéből kiderült, hogy Cristian Chivu 2028-ig kötelezte el magát az Interhez, amellyel idén – rögtön az első évében – bajnoki címet nyert.

Chivu egyébként azzal, hogy már az első évében bajnoki címet tudott nyerni, mindössze az ötödik vezetőedző lett a milánóiak történetében, akinek ez sikerült: korábban csak Weisz Árpád (1929–1930), Alfredo Foni (1952–1953), Giovanni Invernizzi (1970–1971) és José Mourinho (2008–2009) mondhatta el magáról ugyanezt.

A román edző egyébként játékosként is maradandót alkotott az Interrel: 2007 és 2014 között többek között három bajnoki címet, két kupagyőzelmet és egy Bajnokok Ligája-elsőséget gyűjtött be a csapat tagjaként.

 

Serie A Internazionale Cristian Chivu olasz foci Inter szerződéshosszabbítás
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