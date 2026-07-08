A mi ellenfelünk Marokkó, nem a játékvezető – Didier Deschamps

„Egyesek mindig spekulálnak a bíróküldéseken, de mi semmit sem tehetünk róla. Bízom benne, hogy a játékvezető (Facundo Tello – a szerk.) legalább annyira jól végzi a munkáját, mint Letexier (az Argentína–Egyiptom meccs francia játékvezetője), aki egy másik meccsen dolgozott. A mi ellenfelünk Marokkó, nem a játékvezető, s nem vagyok hajlandó ezt másképp kezelni” – idézi Didier Deschamps szavait a Le Parisien.

A francia válogatott éléről a torna után távozó tréner leszögezte: csapatának a legjobbját kell nyújtania ahhoz, hogy két vállra fektesse a marokkóiakat.