Nemzeti Sportrádió

A mi ellenfelünk Marokkó, nem a játékvezető – Didier Deschamps

M. B.M. B.
2026.07.08. 21:47
Fotó: Getty Images
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A Marokkó elleni világbajnoki negyeddöntőt megelőző sajtótájékoztatón Didier Deschamps francia szövetségi kapitányt többek között arról kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy argentin játékvezető fúj az észak-afrikaiak elleni mérkőzésen.

„Egyesek mindig spekulálnak a bíróküldéseken, de mi semmit sem tehetünk róla. Bízom benne, hogy a játékvezető (Facundo Tello – a szerk.) legalább annyira jól végzi a munkáját, mint Letexier (az Argentína–Egyiptom meccs francia játékvezetője), aki egy másik meccsen dolgozott. A mi ellenfelünk Marokkó, nem a játékvezető, s nem vagyok hajlandó ezt másképp kezelni” – idézi Didier Deschamps szavait a Le Parisien.

A francia válogatott éléről a torna után távozó tréner leszögezte: csapatának a legjobbját kell nyújtania ahhoz, hogy két vállra fektesse a marokkóiakat.

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