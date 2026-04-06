Tempó volt, fantázia nem – ikszelt Udinében a Como

2026.04.06. 14:35
Udinese Como Serie A
Nagy csatát vívott egymással az Udinese és a Como az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának első hétfői mérkőzésén, de mindkét csapat hálója érintetlen maradt.

Míg a házigazda Udinese a középmezőnyben, a kiesőzónától biztonságos távolságban várta a Como elleni mérkőzést, a lombardiai gárda komolyabb ambíciókkal futott neki, Cesc Fabregas fiai ugyanis a legutóbbi öt meccsüket megnyerték – eddig utoljára február 14-én kaptak ki –, s a 4., azaz Bajnokok Ligája-indulást érő helyen várták a friuli túrát.

Gyakorlatilag az első perctől kialakult a találkozó előzetesen várt képe: a vendégek birtokolták többet a labdát, amiben az Udinese magasra tolt letámadással igyekezett őket megakadályozni – többnyire sikerrel, mert a comóiak szokásuktól merőben eltérően egy komoly gólhelyzetet sem tudtak kialakítani az első félidőben.

A házigazdák a második játékrész első negyedórájában aztán teljesen átvették az irányítást, több mint hetven százalékban birtokolták a labdát, de dominanciájuk helyzetekben nem igazán mutatkozott meg – leginkább azért, mert az ő támadásépítésük is nélkülözte a fantáziát. Ebből a szempontból a félidő hátralévő része sem hozott jelentős változást – tempó volt, küzdelem volt, de ez most nem volt elég a gólhoz.

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Udinese–Como 0–0
Később
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Internazionale–Roma 5–2 (La. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., Lo. Pellegrini 70.)
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mário 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. L. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Ché Adams 80.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. S. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

AZ ÁLLÁS 
1. Internazionale31233571–26+45 72 
2. Milan30189347–23+24 63 
3. Napoli30195646–30+16 62 
4. Como311610553–22+31 58 
5. Juventus30159652–29+23 54 
6. Roma311731142–28+14 54 
7. Atalanta301311641–27+14 50 
8. Bologna311361240–37+3 45 
9. Lazio311111932–29+3 44 
10. Sassuolo311261338–41–3 42 
11. Udinese311171335–42–7 40 
12. Torino311061535–53–18 36 
13. Parma318111222–39–17 35 
14. Genoa30891336–42–6 33 
15. Fiorentina317111336–44–8 32 
16. Cagliari31791532–44–12 30 
17. Lecce30761721–40–19 27 
18. Cremonese31691626–46–20 27 
19. Verona31391922–53–31 18 
20. Pisa312121723–55–32 18 

 

 

