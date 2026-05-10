Győzött a kieső otthonában, még reménykedhet a BL-indulásban a Como
Nem volt könnyű dolga a Cesc Fabregas vezette Comónak a már biztos kieső Hellas Verona otthonában, ahol az első félidő során nem esett gól. A fordulást követően is csak egy, azt a görög válogatott támadó, Anasztasziosz Duvikasz szerezte a 71. percben.
A Como jelen állás szerint az Európa-liga-indulást érő pozíciót foglalja el a tabellán, csakhogy az üldöző Romának még hátravan a meccse a fordulóból. Ugyanakkor még az sem kizárt, hogy Fabregas csapata a Bajnokok Ligája-főtáblát csípi el – a negyedik helyen álló Milan előnye úgy két pont, hogy egy meccsel kevesebbet játszott.
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna
Szombaton játszották
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
36
27
4
5
85–31
+54
85
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Juventus
36
19
11
6
59–30
+29
68
|4. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|5. Como
36
18
11
7
60–28
+32
65
|6. Roma
35
20
4
11
52–29
+23
64
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Lazio
36
13
12
11
39–37
+2
51
|9. Udinese
36
14
8
14
45–46
–1
50
|10. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|11. Sassuolo
36
14
7
15
44–46
–2
49
|12. Torino
36
12
8
16
41–59
–18
44
|13. Parma
35
10
12
13
25–42
–17
42
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
35
8
13
14
38–49
–11
37
|16. Cagliari
36
9
10
17
36–51
–15
37
|17. Lecce
36
8
8
20
24–48
–24
32
|18. Cremonese
35
6
10
19
27–53
–26
28
|19. Verona
36
3
11
22
24–58
–34
20
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18