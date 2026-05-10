Győzött a kieső otthonában, még reménykedhet a BL-indulásban a Como

Nem volt könnyű dolga a Cesc Fabregas vezette Comónak a már biztos kieső Hellas Verona otthonában, ahol az első félidő során nem esett gól. A fordulást követően is csak egy, azt a görög válogatott támadó, Anasztasziosz Duvikasz szerezte a 71. percben.

A Como jelen állás szerint az Európa-liga-indulást érő pozíciót foglalja el a tabellán, csakhogy az üldöző Romának még hátravan a meccse a fordulóból. Ugyanakkor még az sem kizárt, hogy Fabregas csapata a Bajnokok Ligája-főtáblát csípi el – a negyedik helyen álló Milan előnye úgy két pont, hogy egy meccsel kevesebbet játszott.

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)

15.00: Cremonese–Pisa

15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Bologna

Szombaton játszották

Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)

Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)

Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)

Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)

Pénteken játszották

Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)