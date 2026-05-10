Győzött a kieső otthonában, még reménykedhet a BL-indulásban a Como

R. D. P.
2026.05.10. 14:45
Anasztasziosz Duvikasz (középen) döntött (Fotó: Getty Images)
Serie A Como Hellas Verona
Az európai kupaindulást jelentő helyek szempontjából fontos győzelmet aratott az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Como, amely a 36. forduló első vasárnapi mérkőzésén a Hellas Verona ellen gyűjtötte be a három pontot.

Nem volt könnyű dolga a Cesc Fabregas vezette Comónak a már biztos kieső Hellas Verona otthonában, ahol az első félidő során nem esett gól. A fordulást követően is csak egy, azt a görög válogatott támadó, Anasztasziosz Duvikasz szerezte a 71. percben.

A Como jelen állás szerint az Európa-liga-indulást érő pozíciót foglalja el a tabellán, csakhogy az üldöző Romának még hátravan a meccse a fordulóból. Ugyanakkor még az sem kizárt, hogy Fabregas csapata a Bajnokok Ligája-főtáblát csípi el – a negyedik helyen álló Milan előnye úgy két pont, hogy egy meccsel kevesebbet játszott.

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna
Szombaton játszották
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

36

27

4

5

85–31

+54 

85 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Juventus

36

19

11

6

59–30

+29 

68 

  4. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  5. Como

36

18

11

7

60–28

+32 

65 

  6. Roma

35

20

4

11

52–29

+23 

64 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Lazio

36

13

12

11

39–37

+2 

51 

  9. Udinese

36

14

8

14

45–46

–1 

50 

10. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

11. Sassuolo

36

14

7

15

44–46

–2 

49 

12. Torino

36

12

8

16

41–59

–18 

44 

13. Parma

35

10

12

13

25–42

–17 

42 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

35

8

13

14

38–49

–11 

37 

16. Cagliari

36

9

10

17

36–51

–15 

37 

17. Lecce

36

8

8

20

24–48

–24 

32 

18. Cremonese

35

6

10

19

27–53

–26 

28 

19. Verona

36

3

11

22

24–58

–34 

20 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

 

