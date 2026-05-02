Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

Serie A: hazai pályán tudott nyerni az Udinese

M. B.M. B.
2026.05.02. 17:01
Fotó: Getty Images
Címkék
Udinese Serie A Torino
Hazai siker született a szombati játéknap első meccsén az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 35. fordulójában.

Egyik fél számára sem bírt nagy téttel a mérkőzés, ezzel együtt az udineiek jobban akarták a sikert: a szünet előtt Kingsley Ehizibue, míg a második félidőben Thomas Kristensen talált be, a tizedik helyre röpítve az Udinesét. 2–0

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Később
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

34

25

4

5

80–31

+49 

79 

  2. Napoli

34

21

6

7

52–33

+19 

69 

  3. Milan

34

19

10

5

48–27

+21 

67 

  4. Juventus

34

18

10

6

57–29

+28 

64 

  5. Como

34

17

10

7

59–28

+31 

61 

  6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  7. Atalanta

34

14

12

8

47–32

+15 

54 

  8. Lazio

34

12

12

10

37–33

+4 

48 

  9. Bologna

34

14

6

14

42–41

+1 

48 

10. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

11. Sassuolo

34

13

7

14

41–44

–3 

46 

12. Parma

34

10

12

12

25–40

–15 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

34

10

9

15

40–48

–8 

39 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

34

9

9

16

36–49

–13 

36 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

34

3

10

21

23–56

–33 

19 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 


 

 

