Serie A: hazai pályán tudott nyerni az Udinese
Egyik fél számára sem bírt nagy téttel a mérkőzés, ezzel együtt az udineiek jobban akarták a sikert: a szünet előtt Kingsley Ehizibue, míg a második félidőben Thomas Kristensen talált be, a tizedik helyre röpítve az Udinesét. 2–0
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Később
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
34
25
4
5
80–31
+49
79
|2. Napoli
34
21
6
7
52–33
+19
69
|3. Milan
34
19
10
5
48–27
+21
67
|4. Juventus
34
18
10
6
57–29
+28
64
|5. Como
34
17
10
7
59–28
+31
61
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
34
14
12
8
47–32
+15
54
|8. Lazio
34
12
12
10
37–33
+4
48
|9. Bologna
34
14
6
14
42–41
+1
48
|10. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|11. Sassuolo
34
13
7
14
41–44
–3
46
|12. Parma
34
10
12
12
25–40
–15
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
34
10
9
15
40–48
–8
39
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
34
9
9
16
36–49
–13
36
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
34
3
10
21
23–56
–33
19
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18