Nem született gól a Napoli comói kiszállásán, vasárnap este bajnok lehet az Inter

Óriási comói lehetőséggel indult a találkozó, Nico Paz indításából mehetett ziccerben a kapura, Milinkovics-Szavicsot is kicselezte, de túl sokat várt, így lövését Rrahmani menteni tudta a gólvonalról. Cesc Fabregas csapata a játékrész derekán is gólt szerezhetett volna, de Baturina lövése a kapu mellett tekeredett el. A hazaiak a 31. percben is veszélyeztettek, de Milinkovics-Szavics túljárt Diao eszén.

A fordulás után is a Como irányította a játékot, de Diao az 59. percben a kapu fölé bólintott, majd néhány perccel később Baturina félfordulatból leadott lövését védte a nápolyiak szerb kapusa. A Conte-csapat első komolyabb lehetőségére a 80. percig kellett várni, amikor McTominay robogott el a bal oldalon, majd ígéretes szögből az oldalhálót találta el. Ezzel nem volt vége a nápolyi rohamoknak, néhány perccel a később ugyanis Politano tekerte a kapura a labdát távolról – pechjére a labda a kapufáról kifelé vágódott. Ezzel minden puskaporát ellőtte a címvédő, így gól hiányában megosztoztak a felek (0–0) – ettől függetlenül az Inter (miután a Napoli nem szenvedett vereséget) csak akkor lesz matematikailag bajnok ebben a fordulóban, ha legyőzi a Parmát vasárnap este.

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

Szombati mérkőzések

Como–Napoli 0–0

Később

20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)

Korábban

Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Vasárnap játsszák

12.30: Bologna–Cagliari

15.00: Sassuolo–Milan

18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)