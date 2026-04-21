A történelem ismétli önmagát – kétgólos hátrányból fordított a Como ellen, s kupadöntős az Inter!

A gól nélküli comói odavágó után mindkét fél egyenlő esélyekkel (nem számítva azt tényt, hogy a San Siro adott otthont a visszavágónak) vágott neki az összecsapásnak.

A találkozót a vendégek kezdték jobban, a 8. percben Baturina tornáztatta meg Martínezt, majd egy perccel később Kemp fejese találta telibe a bal oldali kapufát. Ezután egy darabig az Inter irányította a játékot, majd a 32. percben egy szemrevaló akció végén Van der Brempt gurította le a labdát jobbról a középen érkező Martin Baturinának, aki tíz méterről a kapufa segítségével belsőzött a jobb alsóba. Marcus Thuram nem sokkal később egyenlíthetett volna, de fejesét a gólvonalról mentette Diego Carlos.

A fordulás után megduplázta előnyét a Como: Nico Paz indította Lucas Da Cunhát, aki éles szögből a jobb alsóba gurított. Nyeregben érezhette magát az észak-olasz gárda, de akárcsak nemrégiben a bajnokságban, most is kétgólos előnyről omlott össze. Az első vészjósló jel a 69. percben érkezett, amikor Hakan Calhanoglu 17 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. Ezután egy jó darabig nem született gól, de a hajrában gyors egymásutánban két gólt szerezve vitte földre ellenfelét Cristian Chivu együttese. A 86. percben Calhanoglu fejjel is bevette Butez kapuját, majd három perccel később a török középpályás a mindkét gólját előkészítő Petar Sucic elé tálalt, aki teketóriázás nélkül a kapu bal oldalába lőtt, megnyerve a meccset a fekete-kékeknek.

A duplázásra hajtó Inter döntőbeli ellenfele a szerdai Atalanta–Lazio mérkőzés győztese lesz, a római odavágón 2–2-es döntetlent játszottak a felek.

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Internazionale–Como 3–2 (Calhanoglu 69., 86., Sucic 89., ill. Baturina 32., Da Cunha 48.)

Továbbjutott: az Internazionale, 3–2-es összesítéssel