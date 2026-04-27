Felállt kétgólos hátrányból, de mégis pont nélkül távozott Cagliariból az Atalanta
Remekül kezdett a Cagliari, Paul Mendy mindössze 16 másodperc után vezetést szerzett a hazaiaknak. Fejese után hét perccel lábbal is betalált, egy jobb oldalról érkező szögletnél lévő kipattanót ballal vágott a kapuba. A félidő hajrájában aztán öt perc alatt egalizált az Atalanta: Gianluca Scamacca gyönyörűen tekert jobbal a bal kapufa mellé, majd egy jobb oldali beadást lőtt kapásból a jobb alsóba 11 méterről, vagyis az első félidőben Mendy után Scamacca is duplázott.
A hazaiak gólszerzője azonban megsérült, helyére a szünetben Genmaro Borrelli érkezett, aki a 47. percben egy kipattanót vágott a bal alsóba. Ez volt a hazaiak egyetlen, kaput eltaláló próbálkozása a második félidőben, de ez győzelmet ért. Az Atalanta hiába játszott közel 80 százalékos labdabirtoklással és ért oda nyolcszor is a Cagliari kapuja elé, másodszor már nem tudott egyenlíteni. Az Atalanta hét pontra van az európai kupaindulástól, míg a Cagliari nyolc pontra került a kieséstől. 3–2
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Cagliari–Atalanta 3–2 (P. Mendy 1., 8., Borrelli 47., ill. Scamacca 40., 45.)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
Fiorentina–Sassuolo 0–0
Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)
Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)
Milan–Juventus 0–0
SZOMBAT
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El-Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
PÉNTEK
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
34
25
4
5
80–31
+49
79
|2. Napoli
34
21
6
7
52–33
+19
69
|3. Milan
34
19
10
5
48–27
+21
67
|4. Juventus
34
18
10
6
57–29
+28
64
|5. Como
34
17
10
7
59–28
+31
61
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
34
14
12
8
47–32
+15
54
|8. Bologna
34
14
6
14
42–41
+1
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
34
13
7
14
41–44
–3
46
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Parma
34
10
12
12
25–40
–15
42
|13. Torino
34
11
8
15
39–56
–17
41
|14. Genoa
34
10
9
15
40–48
–8
39
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
34
9
9
16
36–49
–13
36
|17. Lecce
34
7
8
19
22–46
–24
29
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
34
3
10
21
23–56
–33
19
|20. Pisa
34
2
12
20
24–61
–37
18