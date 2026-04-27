Felállt kétgólos hátrányból, de mégis pont nélkül távozott Cagliariból az Atalanta

Remekül kezdett a Cagliari, Paul Mendy mindössze 16 másodperc után vezetést szerzett a hazaiaknak. Fejese után hét perccel lábbal is betalált, egy jobb oldalról érkező szögletnél lévő kipattanót ballal vágott a kapuba. A félidő hajrájában aztán öt perc alatt egalizált az Atalanta: Gianluca Scamacca gyönyörűen tekert jobbal a bal kapufa mellé, majd egy jobb oldali beadást lőtt kapásból a jobb alsóba 11 méterről, vagyis az első félidőben Mendy után Scamacca is duplázott.

A hazaiak gólszerzője azonban megsérült, helyére a szünetben Genmaro Borrelli érkezett, aki a 47. percben egy kipattanót vágott a bal alsóba. Ez volt a hazaiak egyetlen, kaput eltaláló próbálkozása a második félidőben, de ez győzelmet ért. Az Atalanta hiába játszott közel 80 százalékos labdabirtoklással és ért oda nyolcszor is a Cagliari kapuja elé, másodszor már nem tudott egyenlíteni. Az Atalanta hét pontra van az európai kupaindulástól, míg a Cagliari nyolc pontra került a kieséstől. 3–2

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Cagliari–Atalanta 3–2 (P. Mendy 1., 8., Borrelli 47., ill. Scamacca 40., 45.)

20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

Fiorentina–Sassuolo 0–0

Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)

Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)

Milan–Juventus 0–0

SZOMBAT

Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)

Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El-Ajnaui 45+1.)

Hellas Verona–Lecce 0–0

PÉNTEK

Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)