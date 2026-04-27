Felállt kétgólos hátrányból, de mégis pont nélkül távozott Cagliariból az Atalanta

B. A. P.
2026.04.27. 20:31
Paul Mendy (balra) duplázott, majd megsérült (Fotó: Getty Images)
Lazio Udinese olasz labdarúgás Cagliari olasz bajnokság Atalanta
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 34. fordulójának első hétfői mérkőzésén a Cagliari 3–2-re legyőzte az Atalantát.

Remekül kezdett a Cagliari, Paul Mendy mindössze 16 másodperc után vezetést szerzett a hazaiaknak. Fejese után hét perccel lábbal is betalált, egy jobb oldalról érkező szögletnél lévő kipattanót ballal vágott a kapuba. A félidő hajrájában aztán öt perc alatt egalizált az Atalanta: Gianluca Scamacca gyönyörűen tekert jobbal a bal kapufa mellé, majd egy jobb oldali beadást lőtt kapásból a jobb alsóba 11 méterről, vagyis az első félidőben Mendy után Scamacca is duplázott.

A hazaiak gólszerzője azonban megsérült, helyére a szünetben Genmaro Borrelli érkezett, aki a 47. percben egy kipattanót vágott a bal alsóba. Ez volt a hazaiak egyetlen, kaput eltaláló próbálkozása a második félidőben, de ez győzelmet ért. Az Atalanta hiába játszott közel 80 százalékos labdabirtoklással és ért oda nyolcszor is a Cagliari kapuja elé, másodszor már nem tudott egyenlíteni. Az Atalanta hét pontra van az európai kupaindulástól, míg a Cagliari nyolc pontra került a kieséstől. 3–2

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Cagliari–Atalanta 3–2 (P. Mendy 1., 8., Borrelli 47., ill. Scamacca 40., 45.)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

VASÁRNAP
Fiorentina–Sassuolo 0–0
Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)
Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)
Milan–Juventus 0–0
SZOMBAT
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El-Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
PÉNTEK
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

34

25

4

5

80–31

+49 

79 

2. Napoli

34

21

6

7

52–33

+19 

69 

3. Milan

34

19

10

5

48–27

+21 

67 

4. Juventus

34

18

10

6

57–29

+28 

64 

5. Como

34

17

10

7

59–28

+31 

61 

6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

7. Atalanta

34

14

12

8

47–32

+15 

54 

8. Bologna

34

14

6

14

42–41

+1 

48 

9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

34

13

7

14

41–44

–3 

46 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Parma

34

10

12

12

25–40

–15 

42 

13. Torino

34

11

8

15

39–56

–17 

41 

14. Genoa

34

10

9

15

40–48

–8 

39 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

34

9

9

16

36–49

–13 

36 

17. Lecce

34

7

8

19

22–46

–24 

29 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

34

3

10

21

23–56

–33 

19 

20. Pisa

34

2

12

20

24–61

–37 

18 

 

 

