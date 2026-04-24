A Napoli esélyt sem adott a Cremonesének
Két nyeretlen mérkőzés után ideális ellenfél várt a Napolira, hiszen a Cremonese a kiesés ellen küzd, és a legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett.
A dél-olasz csapat gyorsan meg is szerezte a vezetést, Scott McTominay 16 méteres lövése a harmadik percben a jobb sarokban kötött ki. Bár utána a Cremonese feljavult, a Napoli pedig visszavett, a félidő hajrájában a hazaiak gyakorlatilag lezárták a mérkőzést.
Előbb Rasmus Höjlund rázta le magáról védőjét, lövése pedig egy védőn megpattanva került a bal sarokba, majd Kevin De Bruyne lőtt az ötösről a hálóba. Szünet után Alisson Santos távoli lövése is utat talált a kapuba, a Napoli így két nyeretlen meccs után újra három pontot szerzett, és három pont előnyre tett szert a később pályára lépő Milannal szemben. A Cremonese a forduló végére kieső helyre sodródhat.
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|33
|25
|3
|5
|78–29
|+49
|78
|2. Napoli
|34
|21
|6
|7
|52–33
|+19
|69
|3. Milan
|33
|19
|9
|5
|48–27
|+21
|66
|4. Juventus
|33
|18
|9
|6
|57–29
|+28
|63
|5. Como
|33
|16
|10
|7
|57–28
|+29
|58
|6. Roma
|33
|18
|4
|11
|46–29
|+17
|58
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|33
|14
|6
|13
|42–39
|+3
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|33
|13
|6
|14
|41–44
|–3
|45
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Torino
|33
|11
|7
|15
|37–54
|–17
|40
|13. Genoa
|33
|10
|9
|14
|40–46
|–6
|39
|14. Parma
|33
|9
|12
|12
|24–40
|–16
|39
|15. Fiorentina
|33
|8
|12
|13
|38–45
|–7
|36
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Lecce
|33
|7
|7
|19
|22–46
|–24
|28
|18. Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26–51
|–25
|28
|19. Verona
|33
|3
|9
|21
|23–56
|–33
|18
|20. Pisa
|33
|2
|12
|19
|24–60
|–36
|18