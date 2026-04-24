A Napoli esélyt sem adott a Cremonesének

Két nyeretlen mérkőzés után ideális ellenfél várt a Napolira, hiszen a Cremonese a kiesés ellen küzd, és a legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett.

A dél-olasz csapat gyorsan meg is szerezte a vezetést, Scott McTominay 16 méteres lövése a harmadik percben a jobb sarokban kötött ki. Bár utána a Cremonese feljavult, a Napoli pedig visszavett, a félidő hajrájában a hazaiak gyakorlatilag lezárták a mérkőzést.

Előbb Rasmus Höjlund rázta le magáról védőjét, lövése pedig egy védőn megpattanva került a bal sarokba, majd Kevin De Bruyne lőtt az ötösről a hálóba. Szünet után Alisson Santos távoli lövése is utat talált a kapuba, a Napoli így két nyeretlen meccs után újra három pontot szerzett, és három pont előnyre tett szert a később pályára lépő Milannal szemben. A Cremonese a forduló végére kieső helyre sodródhat.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)