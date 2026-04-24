A Napoli esélyt sem adott a Cremonesének

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.24. 22:45
A Napoli három ponttal megelőzte a csak később pályára lépő Milant (Fotó: Getty Images)
Serie A Napoli Cremonese
A Napoli 4–0-ra győzte le a Cremonesét az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 34. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.

Két nyeretlen mérkőzés után ideális ellenfél várt a Napolira, hiszen a Cremonese a kiesés ellen küzd, és a legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett.

A dél-olasz csapat gyorsan meg is szerezte a vezetést, Scott McTominay 16 méteres lövése a harmadik percben a jobb sarokban kötött ki. Bár utána a Cremonese feljavult, a Napoli pedig visszavett, a félidő hajrájában a hazaiak gyakorlatilag lezárták a mérkőzést.

Előbb Rasmus Höjlund rázta le magáról védőjét, lövése pedig egy védőn megpattanva került a bal sarokba, majd Kevin De Bruyne lőtt az ötösről a hálóba. Szünet után Alisson Santos távoli lövése is utat talált a kapuba, a Napoli így két nyeretlen meccs után újra három pontot szerzett, és három pont előnyre tett szert a később pályára lépő Milannal szemben. A Cremonese a forduló végére kieső helyre sodródhat.

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale33253578–29+49 78 
2. Napoli34216752–33+19 69 
3. Milan33199548–27+21 66 
4. Juventus33189657–29+28 63 
5. Como331610757–28+29 58 
6. Roma331841146–29+17 58 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna331461342–39+3 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo331361441–44–3 45 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Torino331171537–54–17 40 
13. Genoa331091440–46–6 39 
14. Parma339121224–40–16 39 
15. Fiorentina338121338–45–7 36 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Lecce33771922–46–24 28 
18. Cremonese346101826–51–25 28 
19. Verona33392123–56–33 18 
20. Pisa332121924–60–36 18 

 

 

 

