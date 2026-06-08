A győri tehetség végleg Olaszországba szerződött – hivatalos

A 189 centiméter magas védő, Prettenhoffer Márton két éve az ETO U17-es csapatától került a Cagliari U17-es keretéhez, majd tavaly nyáron újabb egy évre vette őt kölcsön az olasz klub, opciós kivásárlási lehetőséggel, amivel most éltek is a szardíniaiak.

„A 2008-as születésű, remek fizikai adottságokkal megáldott, bal lábas védő 2024 nyarán csatlakozott a Cagliarihoz – derül ki az eto.hu híréből. – Első idényében főként az U17-es csapatban kapott lehetőséget. Újabb kölcsönszerződésnek köszönhetően – már az U18-as csapat alapembere volt, de tízszer pályára lépett a felnőtt csapat előszobájának számító Primavera-együttesben is. A magyar U-válogatott Prettenhoffer teljesítménye meggyőzte a Cagliari vezetőségét, így a klub élt az opciós jogával és végleg szerződtette a 18 éves játékost.”