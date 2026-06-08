Nemzeti Sportrádió

A győri tehetség végleg Olaszországba szerződött – hivatalos

P. K.P. K.
2026.06.08. 08:27
null
Az ETO végelg elbúcsúzott Prettenhoffer Mártontól (Fotó: eto.hu)
Címkék
ETO Prettenhoffer Márton Cagliari magyar átigazolás
Az ETO FC bejelentette, hogy a 18 éves, U-válogatott tehetsége, Prettenhoffer Márton a kölcsönszerződése lejárta után végleg az olasz élvonalbeli Cagliarihoz került.

 

A 189 centiméter magas védő, Prettenhoffer Márton két éve az ETO U17-es csapatától került a Cagliari U17-es keretéhez, majd tavaly nyáron újabb egy évre vette őt kölcsön az olasz klub, opciós kivásárlási lehetőséggel, amivel most éltek is a szardíniaiak. 

„A 2008-as születésű, remek fizikai adottságokkal megáldott, bal lábas védő 2024 nyarán csatlakozott a Cagliarihoz – derül ki az eto.hu híréből. – Első idényében főként az U17-es csapatban kapott lehetőséget. Újabb kölcsönszerződésnek köszönhetően – már az U18-as csapat alapembere volt, de tízszer pályára lépett a felnőtt csapat előszobájának számító Primavera-együttesben is. A magyar U-válogatott Prettenhoffer teljesítménye meggyőzte a Cagliari vezetőségét, így a klub élt az opciós jogával és végleg szerződtette a 18 éves játékost.”

 

 

ETO Prettenhoffer Márton Cagliari magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Az MTK nyerte a Szuhodovszkiért folyó fővárosi versenyfutást – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.04. 14:01

A Slavia egy magyar ajánlatot visszautasított Tijaniért – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.04. 09:45

Stefan Gartenmann is távozik a Ferencvárostól – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.03. 17:39

Gróf Dávid távozik a Ferencvárostól – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.03. 16:48

NB I: igazolt a DVSC és a Kisvárda, távozó Zalaegerszegen és Győrben – körkép

Labdarúgó NB I
2026.06.03. 13:54

Paksról igazolt az MTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.03. 09:30

Hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Ferencváros – Borbély Balázs az új vezetőedző

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 17:11

A Vasas bejelentkezett a DVSC válogatott játékosáért – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 12:37
Ezek is érdekelhetik