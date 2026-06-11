Nemzeti Sportrádió

Döntőt játszik a Pro Recco, az Olympiakosz lesz az FTC ellenfele a vízi BL bronzmeccsén

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
• Gzira
2026.06.11. 22:33
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Fotó: Facebook/Water Polo Champions League
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Olympiakosz vízilabda Pro Recco férfi vízilabda Bajnokok Ligája
Az Olympiakosz lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda Bajnokok Ligája bronzmeccsén, miután az elődöntőben 19–13-ra kikapott a Pro Reccótól.

 

Két éve a Pro Recco szintén az Olympiakosszal küzdött meg a BL-fináléért, akkor 9–9 után ötméteresekkel nyert, ezúttal viszont hamar eldőlt, hogy az olasz együttes jut a döntőbe.

A görög gárda hátul nehezen tudott mit kezdeni a Recco támadásaival, és bár elsősorban Zalánki Gergő próbálta meg a hátára venni csapatát (rögtön az első nyolc percben három gólig jutott), a félidőben már hatgólosra, 13–7-re nőtt Álvaro Granadosék előnye, és később sem lassítottak, 19–13-ra nyertek.

Ez lesz a 11-szeres győztes Recco 20. döntője, így pedig a férfiaknál is összejött az FTC–Olympiakosz ütközet, csak náluk a bronzért.

VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, GZIRA
Elődöntő
Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög) 19–13 (8–4, 5–3, 3–2, 3–4)
G: Granados, Irving 4-4, Cannella, Condemi, Presciutti 2-2, Buric, Di Fulvio, Fondelli, Iocchi, Pavillard, ill. Zalánki 4, Alafrangisz, Nikolaidisz, Papanasztasziu 2-2, Fundulisz, Jeniduniasz, Gilasz

A másik meccsen
FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) 9–9 (2–3, 1–3, 3–1, 3–2) – szétlövéssel 2–4

 

Olympiakosz vízilabda Pro Recco férfi vízilabda Bajnokok Ligája
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