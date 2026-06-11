Fernando Alonso belengette a visszavonulását

A nagydíjat megelőző médianapon szokás szerint több versenyző is nyilatkozott a sajtónak, az egyik leginkább felkapott témát pedig Fernando Alonso szolgáltatta azzal, hogy kijelentette, minden bizonnyal a mostani lesz az utolsó F1-es futama a Barcelona mellett elhelyezkedő pályán.

„Különleges hétvége lesz, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Mindig ünnep volt, amikor idejöttünk versenyezni, azt hiszem, nekem ez lesz a 23. Formula–1-es nagydíjam itt, és ezek közül mindegyik varázslatos volt. Ennek az utolsónak is annak kell lennie” – nyilatkozta az Aston Martin 44 éves pilótája.

„Megpróbálom élvezni ezt a három napot. Nem leszek versenyképes és nem sok időt töltök majd az autóban az időmérőn, de a versenyen remélhetőleg igen, persze nem abban a tempóban, amiben mindannyian szeretnénk. Ezzel együtt azt szeretném, ha mindenki élvezné ezt a hétvégét” – jelentette ki Alonso, aki a gyengére sikerült Aston Martinnal múlt vasárnap szerezte meg idei első vb-pontját, és az összetettben csak a 18. helyen áll.

A kétszeres vb-győztes spanyol versenyző szerződése a mostani idény végéig szól, ugyanakkor Barcelona jövőre nem szerepel majd a naptárban, mert kétéves váltásban van a legendás belga spái helyszínnel. Alonso a pályafutása eddigi utolsó, összességében 32. futamgyőzelmét éppen Barcelonában aratta 2013-ban a Ferrarival. Az F1-ben 2001-ben mutatkozott be, világbajnoki címeit 2005-ben és 2006-ban nyerte a Renault-val.

A négyszeres vb-győztes Max Verstappen a nemrég napvilágra került hivatalos erősorrenddel kapcsolatban adott hangot annak a véleményének, hogy csapata, a Red Bull meglepődött azon, hogy az övéké lenne a legjobb belső égésű motor, s ezért nem fejleszthetnek rajta, miközben az eddig minden futamot megnyerő Mercedes dolgozhat az erőforrásának ezen a részén.

„Egyeztetünk az FIA-val, hogy megértsük, hogyan jött ki ez az eredmény. Mi ugyanis egyáltalán nem érezzük úgy, hogy a mi motorunk lenne a legjobb, ezért vagyunk megzavarodva. Ugyanakkor lenyűgöző az a munka, amelyet a szakemberek végrehajtottak, és ahogyan ilyen rövid idő alatt összehozták ezt” – fogalmazott a holland kiválóság utalva arra, hogy a Red Bull a Forddal együttműködve saját erőforrást gyártott erre az idényre.

Az összetettben harmadik helyre csúszott George Russell arról beszélt, eltökélt annak érdekében, hogy fordítson a szerencséjén és újra harcban legyen a végső sikerért csapattársával, a vele szemben 68 pontos előnyben lévő olasz Kimi Antonellivel. A brit versenyzőnek a hétvégi lesz a századik futama a Mercedes színeiben, és reméli, innentől már kevésbé lesz peches.

„Ha több szerencsém lett volna, akkor most másról beszélgetnénk. Nem hiszem, hogy Kimi előtt lennék az összetettben, de sokkal közelebb lennék hozzá. Szó sincs róla, hogy feladtam volna, de most nem a vb-címmel foglalkozom. Versenyről versenyre haladok, mert ebben a sportágban nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok, úgyhogy egészen addig, amíg nincs vége, harcban vagyok” – jelentette ki Russell.

A újságírók több pilótát a csütörtök este rajtoló futball-világbajnokságról is kérdeztek, Nico Hülkenberg, az Audi rutinos német versenyzője pedig elmondta, amennyi mérkőzést csak tud, meg fog nézni.

„Nagyon szeretem a labdarúgást, de bizonyos, hogy nem vagyok szakértő. Egyszerűen csak felveszem a mezt, fogok egy sört, szurkolok és bízom a legjobbakban” – foglalta össze meccsnézési szokásait a német válogatottnak drukkoló pilóta.

A Formula–1-es Katalán Nagydíj hétvégéje pénteken az első és a második szabadedzéssel kezdődik.