A Torino tíz perc alatt kétgólos hátrányból állt fel az Inter ellen

A bajnoki idényben 17., Inter-mezben 51. alkalommal adott gólpasszt Federico Dimarco: a Torino otthonában Marcus Thuram fejére varázsolta a labdát, ezzel vezetett az Inter, amely elképesztő statisztikával készült a hétvégére. A forduló előtt a két üldöző, a Napoli és a Milan egyaránt 48 szerzett gólnál járt, míg a listavezető 78-nál, a gólkülönbsége pedig plusz 49 volt! Cristian Chivu csapata ezen a mérkőzésen is irányította a játékot, a hazaiak pedig nem sok zavart okoztak.
A szünet után is a vendégek játszottak veszélyesebben, és Federico Dimarco szögletből elért 18. gólpassza után a német védő, Yann Bisseck fejelte a labdát a sarokba. Úgy tűnt, ezzel vége is a meccsnek, s nagyjából a bajnoki címért folyó versenyfutásnak is, de a folytatásban magához tért a hazai gárda.
Giovanni Simeone szépített az első kapura tartó hazai lövésből, majd VAR-vizsgálat után tizenegyeshez jutott a Torino, és elolvadt az Inter előnye: Nikola Vlasic a felső sarokba lőtt, az eredmény pedig már nem változott, maradt a 2–2.
A hátralévő meccseken a Parma, a Lazio, a Verona és a Bologna ellen egyetlen győzelem kell az Inter történetének 21. bajnoki címéhez.
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Fiorentina–Sassuolo 0–0
Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)
Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
PÉNTEK
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|34
|25
|4
|5
|80–31
|+49
|79
|2. Napoli
|34
|21
|6
|7
|52–33
|+19
|69
|3. Milan
|33
|19
|9
|5
|48–27
|+21
|66
|4. Juventus
|33
|18
|9
|6
|57–29
|+28
|63
|5. Como
|34
|17
|10
|7
|59–28
|+31
|61
|6. Roma
|34
|19
|4
|11
|48–29
|+19
|61
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|34
|14
|6
|14
|42–41
|+1
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|34
|13
|7
|14
|41–44
|–3
|46
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Parma
|34
|10
|12
|12
|25–40
|–15
|42
|13. Torino
|34
|11
|8
|15
|39–56
|–17
|41
|14. Genoa
|34
|10
|9
|15
|40–48
|–8
|39
|15. Fiorentina
|34
|8
|13
|13
|38–45
|–7
|37
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Lecce
|34
|7
|8
|19
|22–46
|–24
|29
|18. Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26–51
|–25
|28
|19. Verona
|34
|3
|10
|21
|23–56
|–33
|19
|20. Pisa
|34
|2
|12
|20
|24–61
|–37
|18