A Torino tíz perc alatt kétgólos hátrányból állt fel az Inter ellen

2026.04.26. 20:26
Dimarco (jobbra) két újabb gólpassznak örülhetett, bajnoki címnek egyelőre nem (Fotó: Getty Images)
Serie A Federico Dimarco Inter Torino
Az Internazionale 2–2-es döntetlent játszott a Torino vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában, és jövő hét vasárnap megszerezheti a klub történetének 21. bajnoki címét.

A bajnoki idényben 17., Inter-mezben 51. alkalommal adott gólpasszt Federico Dimarco: a Torino otthonában Marcus Thuram fejére varázsolta a labdát, ezzel vezetett az Inter, amely elképesztő statisztikával készült a hétvégére. A forduló előtt a két üldöző, a Napoli és a Milan egyaránt 48 szerzett gólnál járt, míg a listavezető 78-nál, a gólkülönbsége pedig plusz 49 volt! Cristian Chivu csapata ezen a mérkőzésen is irányította a játékot, a hazaiak pedig nem sok zavart okoztak.

A szünet után is a vendégek játszottak veszélyesebben, és Federico Dimarco szögletből elért 18. gólpassza után a német védő, Yann Bisseck fejelte a labdát a sarokba. Úgy tűnt, ezzel vége is a meccsnek, s nagyjából a bajnoki címért folyó versenyfutásnak is, de a folytatásban magához tért a hazai gárda.

Giovanni Simeone szépített az első kapura tartó hazai lövésből, majd VAR-vizsgálat után tizenegyeshez jutott a Torino, és elolvadt az Inter előnye: Nikola Vlasic a felső sarokba lőtt, az eredmény pedig már nem változott, maradt a 2–2.

A hátralévő meccseken a Parma, a Lazio, a Verona és a Bologna ellen egyetlen győzelem kell az Inter történetének 21. bajnoki címéhez.

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Fiorentina–Sassuolo 0–0
Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)
Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

HÉTFŐ
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
PÉNTEK
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)

 MGyDVL–KGk 
1. Internazionale34254580–31+49 79 
2. Napoli34216752–33+19 69 
3. Milan33199548–27+21 66 
4. Juventus33189657–29+28 63 
5. Como341710759–28+31 61 
6. Roma341941148–29+19 61 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna341461442–41+1 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo341371441–44–3 46 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Parma3410121225–40–15 42 
13. Torino341181539–56–17 41 
14. Genoa341091540–48–8 39 
15. Fiorentina348131338–45–7 37 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Lecce34781922–46–24 29 
18. Cremonese346101826–51–25 28 
19. Verona343102123–56–33 19 
20. Pisa342122024–61–37 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

Serie A Federico Dimarco Inter Torino
Legfrissebb hírek

A Milan ellen megszakadt a Juventus győzelmi sorozata

Olasz labdarúgás
22 perce

Serie A: tizenharmadszor ikszelt az idényben a Fiorentina

Olasz labdarúgás
6 órája

Malen megállíthatatlan, az AS Roma tovább harcol a BL-ért, még nincs biztos kieső

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:42

A Napoli esélyt sem adott a Cremonesének

Olasz labdarúgás
2026.04.24. 22:45

Csak egyikük maradhatott? Döntött a Roma a Ranieri–Gasperini-vitában

Olasz labdarúgás
2026.04.24. 14:25

A történelem ismétli önmagát – kétgólos hátrányból fordított a Como ellen, s kupadöntős az Inter!

Olasz labdarúgás
2026.04.21. 23:07

Négy vereség után pontot szerzett a Lecce, folytatódott a Fiorentina veretlenségi sorozata

Olasz labdarúgás
2026.04.20. 22:58

Paolo Di Canio szerint a Juventus még okozhat meglepetést

Olasz labdarúgás
2026.04.20. 13:49
Ezek is érdekelhetik