A Torino tíz perc alatt kétgólos hátrányból állt fel az Inter ellen

A bajnoki idényben 17., Inter-mezben 51. alkalommal adott gólpasszt Federico Dimarco: a Torino otthonában Marcus Thuram fejére varázsolta a labdát, ezzel vezetett az Inter, amely elképesztő statisztikával készült a hétvégére. A forduló előtt a két üldöző, a Napoli és a Milan egyaránt 48 szerzett gólnál járt, míg a listavezető 78-nál, a gólkülönbsége pedig plusz 49 volt! Cristian Chivu csapata ezen a mérkőzésen is irányította a játékot, a hazaiak pedig nem sok zavart okoztak.

A szünet után is a vendégek játszottak veszélyesebben, és Federico Dimarco szögletből elért 18. gólpassza után a német védő, Yann Bisseck fejelte a labdát a sarokba. Úgy tűnt, ezzel vége is a meccsnek, s nagyjából a bajnoki címért folyó versenyfutásnak is, de a folytatásban magához tért a hazai gárda.

Giovanni Simeone szépített az első kapura tartó hazai lövésből, majd VAR-vizsgálat után tizenegyeshez jutott a Torino, és elolvadt az Inter előnye: Nikola Vlasic a felső sarokba lőtt, az eredmény pedig már nem változott, maradt a 2–2.

A hátralévő meccseken a Parma, a Lazio, a Verona és a Bologna ellen egyetlen győzelem kell az Inter történetének 21. bajnoki címéhez.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

Fiorentina–Sassuolo 0–0

Genoa–Como 0–2 (Duvikasz 10., A. Diao 68.)

Torino–Internazionale 2–2 (Simeone 70., Vlasic 79. – 11-esből, ill. M. Thuram 23., Bisseck 63.)

20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

HÉTFŐ

18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)

Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)

Hellas Verona–Lecce 0–0

PÉNTEK

Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)