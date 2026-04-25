Malen megállíthatatlan, az AS Roma tovább harcol a BL-ért
Az AS Roma a Bologna otthonában vendégszerepelt, és gyorsan vezetést is szerzett: El Ajnaui labdáját Donyell Malen küldte közelről a kapuba. A holland támadó fantasztikusan teljesít, mióta megérkezett az olasz fővárosba, a 16. meccsén a 11. gólját jegyezte.
A félidő hajrájában Malen gólpasszt adott, El Ajnaui volt ezúttal eredményes. Az AS Roma így két pontra megközelítette a vasárnap a Milan ellen rangadót vívó Juventust.
A Parma a hajrában győzte le a Pisát, a vendégek sorsa akár ebben a fordulóban megpecsételődhet.
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Szombat
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
20.45: Hellas Verona–Lecce (Tv: Match4)
Péntek
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
Vasárnap
12.30: Fiorentina–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)
18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cagliari–Atalanta
20.45: Lazio–Udinese
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Napoli
34
21
6
7
52–33
+19
69
|3. Milan
33
19
9
5
48–27
+21
66
|4. Juventus
33
18
9
6
57–29
+28
63
|5. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|6. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|7. Atalanta
33
14
12
7
45–29
+16
54
|8. Bologna
34
14
6
14
42–41
+1
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Parma
34
10
12
12
25–40
–15
42
|13. Torino
33
11
7
15
37–54
–17
40
|14. Genoa
33
10
9
14
40–46
–6
39
|15. Fiorentina
33
8
12
13
38–45
–7
36
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Lecce
33
7
7
19
22–46
–24
28
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
33
3
9
21
23–56
–33
18
|20. Pisa
34
2
12
20
24–61
–37
18