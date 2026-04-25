Malen megállíthatatlan, az AS Roma tovább harcol a BL-ért

2026.04.25. 19:54
Donyell Malen (jobbra) szerzett vezetést a fővárosiaknak (Fotó: Getty Images)
Serie A Bologna Donyell Malen AS Roma
Az AS Roma 2–0-s győzelmet aratott Bolognában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 34. fordulójában. A Parma 1–0-ra legyőzte a Pisát.

Az AS Roma a Bologna otthonában vendégszerepelt, és gyorsan vezetést is szerzett: El Ajnaui labdáját Donyell Malen küldte közelről a kapuba. A holland támadó fantasztikusan teljesít, mióta megérkezett az olasz fővárosba, a 16. meccsén a 11. gólját jegyezte.

A félidő hajrájában Malen gólpasszt adott, El Ajnaui volt ezúttal eredményes. Az AS Roma így két pontra megközelítette a vasárnap a Milan ellen rangadót vívó Juventust.

A Parma a hajrában győzte le a Pisát, a vendégek sorsa akár ebben a fordulóban megpecsételődhet.

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Szombat
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
20.45: Hellas Verona–Lecce (Tv: Match4)
Péntek
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
Vasárnap
12.30: Fiorentina–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)
18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Cagliari–Atalanta
20.45: Lazio–Udinese

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K    

Gk 

  1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

  2. Napoli

34

21

6

7

52–33

+19 

69 

  3. Milan

33

19

9

5

48–27

+21 

66 

  4. Juventus

33

18

9

6

57–29

+28 

63 

  5. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  6. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

  7. Atalanta

33

14

12

7

45–29

+16 

54 

  8. Bologna

34

14

6

14

42–41

+1 

48 

  9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Parma

34

10

12

12

25–40

–15 

42 

13. Torino

33

11

7

15

37–54

–17 

40 

14. Genoa

33

10

9

14

40–46

–6 

39 

15. Fiorentina

33

8

12

13

38–45

–7 

36 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Lecce

33

7

7

19

22–46

–24 

28 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

33

3

9

21

23–56

–33 

18 

20. Pisa

34

2

12

20

24–61

–37 

18 

 

 

Serie A Bologna Donyell Malen AS Roma
