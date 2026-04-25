Malen megállíthatatlan, az AS Roma tovább harcol a BL-ért

Az AS Roma a Bologna otthonában vendégszerepelt, és gyorsan vezetést is szerzett: El Ajnaui labdáját Donyell Malen küldte közelről a kapuba. A holland támadó fantasztikusan teljesít, mióta megérkezett az olasz fővárosba, a 16. meccsén a 11. gólját jegyezte.

A félidő hajrájában Malen gólpasszt adott, El Ajnaui volt ezúttal eredményes. Az AS Roma így két pontra megközelítette a vasárnap a Milan ellen rangadót vívó Juventust.

A Parma a hajrában győzte le a Pisát, a vendégek sorsa akár ebben a fordulóban megpecsételődhet.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

Szombat

Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)

Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)

20.45: Hellas Verona–Lecce (Tv: Match4)

Péntek

Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)

Vasárnap

12.30: Fiorentina–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)

18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Cagliari–Atalanta

20.45: Lazio–Udinese